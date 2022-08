La storia del revenge dress di Lady Diana: l’abito della vendetta indossato dalla principessa Il 31 agosto 2022 viene celebrato l’anniversario della morte di Lady Diana ma, nonostante siano passati 25 anni da allora, la principessa continua a essere un’indiscussa icona di stile. In quanti, ad esempio, conoscono la storia del suo vestito della vendetta?

A cura di Valeria Paglionico

Era il 31 agosto quando Lady Diana perse la vita in un terribile incidente d'auto a Parigi e, nonostante siano passati esattamente 25 anni da allora, la principessa continua a essere ricordata con dolcezza e malinconia in ogni parte del mondo. Ha portato il suo tocco rivoluzionario all'interno della Royal Family, non ha avuto paura di ribellarsi alle etichette divorziando dal principe Carlo a causa del suo tradimento ed è stata considerata un'indiscussa icona di stile, basti pensare al fatto che ancora oggi i suoi look sono glamour, moderni e iconici. Tra i vestiti più discussi indossati dalla Duchessa c'è sicuramente sicuramente "l'abito della vendetta", meglio noto come "revenge dress". Diana lo ha sfoggiato nel giugno del 1994, ovvero dopo che Carlo aveva ufficializzato la sua relazione extraconiugale con Camilla.

Il revenge dress di Lady Diana indossata dopo il divorzio da Carlo

Era il mese di giugno del 1994, di lì a poco Diana avrebbe compiuto 33 anni e per motivi istituzionali aveva dovuto partecipare a un garden party organizzato alla Serpentine Gallery di Londra da Vanity Fair. All'evento la principessa aveva sfoggiato un look che fece non poco discutere e il motivo è molto semplice: oltre a nascondere un profondo significato simbolico, andava anche contro le regole del protocollo reale perché troppo scollato, troppo aderente, troppo corto. Si trattava di un minidress in seta nera firmato dalla stilista greca Christina Stambolian, un modello con la gonna sopra al ginocchio e con uno scollo a barca che lasciava le spalle scoperte. Lady D. lo abbinò a dei décolleté dal tacco medio in tinta, a una preziosa e appariscente collana di perle e a una clutch bag, distinguendosi così per bellezza ed eleganza.

Lady Diana con il revenge dress

Perché si chiama abito della vendetta e cosa voleva comunicare

Quell'apparizione pubblica di Lady Diana era la prima dopo che il marito Carlo aveva ammesso pubblicamente di avere una relazione extraconiugale con Camilla Parker Bowles e non sorprende che la principessa ne avesse curato ogni dettaglio. Inizialmente, infatti, avrebbe dovuto indossare un vestito di Valentino ma la voglia di non mostrarsi umiliata o affranta le fece cambiare i piani. Il tubino nero venne soprannominato fin da subito "l'abito della vendetta", era la dimostrazione materiale del fatto che Diana si sentiva una donna libera, una donna che si prendeva la sua rivincita, una donna pronta a dare il via a un nuovo capitolo della sua vita.

Quando Camilla ha copiato il revenge dress di Lady Diana

La vita di Lady Diana si è interrotta bruscamente nel 1994 ma, nonostante se ne sia andata troppo presto, è riuscita a lasciare un segno indelebile nella storia e nel mondo della moda. La cosa che in pochi sanno è che anche la stessa Camilla Parker Bowles l'ha "imitata". Che si sia trattato di un caso o di una mossa studiata ad hoc per dimostrare di non avere nulla da invidiare alla compianta principessa, ma la cosa certa è che la seconda moglie di Carlo ha indossato un abito molto simile al revenge dress durante la sua prima uscita pubblica con l'erede al trono. Era il 1995, i due si recavano a un evento al The Ritz di Londra e Camilla sfoggiava un abito total black con le spalle scoperte, abbinato a collant velati, tacchi e collana di perle. Non paragonare le due risulta essere praticamente impossibile, a prova del fatto che il leggendario revenge dress è sempre stato iconico.