Rocìo Munoz Morales con Maria Pilar: il look madre-figlia è a contrasto

Rocìo Munoz Morales in questo momento più che mai ha bisogno di avere accanto le persone care, le persone che la amano davvero. Ecco perché, per condividere una serata speciale, non poteva che scegliere la persona più speciale di tutte: sua madre. L'attrice è al centro della bufera mediatica scoppiata in seguito alla diffusione di alcuni audio inviati da suo marito Raoul Bova a una ragazza di 23 anni, sua presunta amante. Marito e moglie sono dunque ai ferri corti e hanno già messo in mezzo gli avvocati: si andrà in aula per l'affido e il mantenimento delle bambine. Rocío Muñoz Morales sembra che voglia chiedere l'affido esclusivo delle figlie Luna e Alma. Sua madre, in questo momento difficile, si sta rivelando più preziosa che mai.

Il look madre-figlia all'evento

Maria Pilar è la madre dell'attrice, donna solitamente lontana dai riflettori, maparticolarmente presente in questo momento difficile, in cui la figlia necessita di sostegno emotivo. L'attrice si è trovata suo malgrado al centro di una bufera mediatica che non si aspettava: è un vero e proprio terremoto nella sua vita, che la sta costringendo a rivedere molte cose, compreso il proprio matrimonio. Il rapporto con Raoul Bova è sulla bocca di tutti in questo momento. Lei ha comunque trovato il coraggio di tornare in pubblico. La sua prima apparizione è stata al Magna Graecia Film Festival, in Calabria, dove è andata con le sue due figlie e con sua madre. Lì è stata accolta con grande affetto dai fan e non ha mai parlato della sua vicenda privata attuale. Nel corso di una conversazione con Carolina Di Domenico, però, ci ha tenuto a dare un messaggio importante alle donne in ascolto:

Credo che nella vita le persone con il cuore buono, le persone perbene, chi dice grazie, chi dice per favore, chi sorride agli altri, chi è altruista, sia più forte rispetto a quelli che vivono un po' più incavolati e ce l'hanno un po' più con gli altri.

L'attrice in Calabria, terra a cui è molto legata, ha trascorso dei giorni speciali, resi ancor di più tali dalla presenza delle sue figlie e di sua madre. Ha infatti rivolto alla donna delle parole di ringraziamento tramite i social:

Grazie mammina mia per essere una donna meravigliosa, una mamma protettiva e una nonna unica. Grazie a tutti gli amici che ci avete fatto sentire a casa. Grazie Calabria per essere stata così accogliente e amorevole.

Negli scatti il look madre-figlia è a contrasto: total black per Rocìo Munoz Morales e total white per Maria Pilar, rispettivamente in abito da sera e completo. Le due sono affiatatissime e sicuramente le vedremo assieme ancora in questa estate difficile.