“Vicino a Raoul Bova ci sono le figlie e la ex moglie Chiara Giordano”, Rocío in chiesa con sua madre a pregare

“Vicino a Raoul Bova ci sono le figlie Luna e Alma e la ex moglie Chiara Giordano, che ne conosce pregi e difetti”, scrive il settimanale Chi uscito oggi in edicola. Rocío Muñoz Morales si fa accompagnare da sua madre a pregare, rivelano, mostrando le foto dell’attrice affranta mentre varca l’ingresso della chiesa.

Vicino a Raoul Bova, dopo lo scandalo derivato dalla diffusione di chat e audio con Martina Ceretti, ci sono le figlie Luna e Alma in vacanza a Terracina. Non solo, ci sarebbe anche "la ex moglie Chiara Giordano, che ne conosce pregi e difetti", scrive il settimanale Chi uscito oggi in edicola. Rocío Muñoz Morales si fa accompagnare da sua madre a pregare, rivelano, mostrando le foto dell'attrice affranta mentre varca l'ingresso della chiesa. "Chi la conosce bene sa che sta soffrendo molto", specificano. Cosa sta succedendo nella famiglia stravolta dal video di Falsissimo di Corona.

Si sta rifugiando nelle figlie, al suo fianco anche la ex moglie Chiara Giordano

Il settimanale mostra le foto di Raoul Bova in versione Questo piccolo grande amore, uscente dall'acqua ancora con la stessa sicumera da nuotatore, abbracciato a entrambe le sue figlie Luna e Alma, nelle quali "sta trovando rifugio". Ma a stargli vicino in questo momento difficile non ci sarebbero solo loro, bensì anche una presenza del tutto inaspettata: "c’è proprio la sua ex moglie, Chiara Giordano, mamma dei suoi figli maggiori, Alessandro (25 anni) e Francesco (24 anni). Un affetto famiglia, un conforto da parte di chi lo conosce bene, ne conosce i limiti ma anche i pregi umani", scrivono.

Raoul Bova con la ex moglie Chiara Giordano

I due si sono separati nel 2013, quando iniziò a fare capolino la relazione con Rocío Muñoz Morales. Bova ha sempre smentito che ci fosse stata convergenza tra la nuova relazione con l’attrice spagnola e la ex moglie, figlia di Anna Maria Bernardini De Pace, che scrisse anche una lettera su un quotidiano dal titolo Caro genero degenerato, vai e non tornare, che esordiva tuonando "Sei solo un vigliacco: avevi giurato sulla tua bambina che non avevi mai tradito mia figlia". Anche qui mai confermando si trattasse, nello specifico, di Bova.

Leggi anche Rocio e il colpo di fulmine con Raoul Bova nel 2013, lui ha sempre negato di avere tradito Chiara Giordano

Rocío Muñoz Morales in chiesa a pregare: "La fede l'ha sempre sostenuta"

Rocío Muñoz Morales viene invece immortalata con la mamma Maria Pilar mentre si sta recando in chiesa a pregare, “la fede l’ha sempre sostenuta”, specifica il noto settimanale. “Chi la conosce confessa che sta soffrendo molto, che è stata colta di sorpresa dall’evoluzione dei fatti, non si aspettava questa bufera. Lei e Bova fino ad ora erano riusciti a tenere la situazione sotto controllo", aggiungono per completare un quadro che è stato già ampiamente imbrattato e probabilmente rovinato per sempre.