Rocìo Munoz Morales festeggia il compleanno della figlia Luna con un dance party tra luci e musica

Luna, la primogenita di Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova, ha compiuto 10 anni: è il primo compleanno con i genitori separati. La mamma le ha organizzato una festa a tema speciale, per farla divertire insieme agli amici. La festeggiata e gli invitati si sono scatenati in pista da ballo, al ritmo della musica, circondati di luci e palloncini: un dance party in piena regola insomma, per celebrare in grande stile la ricorrenza.

Immancabile una torta con le candeline, a forma di L, l'iniziale del nome della bambina, che ha vissuto la sua giornata circondata da affetto e amore. "Sei dolcezza e gentilezza Luna" ha scritto su Instagram la mamma, che si è fatta aiutare nell'organizzazione da un team di esperti in materia di feste a tema e addobbi, così da garantirsi la piena riuscita dell'evento. Si è rivolta a Daniela Tulotta e a PinkyParty Animazione, a cui si era rivolta anche il mese scorso, per il compleanno di Alma.

Il 2 novembre, infatti, ha compiuto 7 anni la secondogenita, la piccola di casa. In quell'occasione, l'attore si è presentato a sorpresa nella casa dove viveva con l'ormai ex compagna, per fare una sorpresa alla festeggiata. Le ha consegnato un bouquet di fiori e ha trascorso la serata con lei. Non è un bel periodo per la famiglia, vista la turbolenta e improvvisa fine della relazione di Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova.

Nonostante le loro vite oggi abbiano preso strade differenti, entrambi hanno ovviamente tutta l'intenzione di proteggere le due bambine e di non far sì che gossip e pettegolezzi le influenzino negativamente o minaccino la loro serenità. Luna e Alma sono la priorità, dunque c'è tutta l'intenzione da parte dei genitori di trovare un accordo per mantenere un clima sereno attorno a loro, di normalità. Così è stato per il compleanno di Alma e così è stato anche per il compleanno di Luna.