Luna Marì comincia la scuola: per lei Belén Rodriguez ha scelto il metodo Montessori

Luna Marì Spinalbese ha appena cominciato ad andare a scuola: qual è l’istituto che papà Antonino e mamma Belén hanno scelto per lei?

Luna Marì Spinalbese, la seconda figlia di Belén Rodriguez nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Lo scorso luglio ha compiuto 4 anni e ha festeggiato a Porto Cervo con una festa "fatata" a tema Barbie e Frozen, apparendo meravigliosa e peperina tra abiti total pink e tatuaggi di body painting. Ora è rientrata a Milano con la mamma e ha dato il via a una nuova ed emozionante fase della sua vita: ha cominciato ad andare a scuola, anche se per il momento può frequentare solo l'asilo: ecco qual è l'istituto che i genitori hanno scelto per lei e che nei prossimi mesi la vedrà muovere i primi passi nel mondo dell'istruzione.

La scuola scelta per Luna Marì

Ieri pomeriggio Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono ritrovati a Milano per accompagnare Luna Marì a un appuntamento importante: il suo primo giorno di scuola. Qual l'istituto che hanno scelto per questo "debutto"? La casa dei bambini Maria Montessori, per la precisione la sede storica fondata nel 1953 in Via Bartolini 46 (che è anche scuola primaria paritaria).

La scuola di Luna Marì

Come verrà educata la bimba? Il metodo Montessori si basa sul rispetto dello sviluppo naturale del piccolo, dunque, attraverso materiali che stimolano l'apprendimento, la curiosità e l'autonomia, verrà guidato a scegliere il lavoro più adatto alle sue capacità e ai suoi interessi. L'obiettivo e far sì che sviluppi una personalità forte e indipendente, avendo ben presente il fatto che anche la libertà di scelta implica lo stesso il rispetto di precise regole di convivenza.

Luna Marì a scuola

Cosa ha indossato Luna Marì per il suo primo giorno di scuola

La casa dei bambini, ovvero la scuola che frequenterà Luna Marì, è un ambiente dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni: qui, sotto la guida di un insegnante, imparerà a esplorare e imparare con materiali specifici. Nelle prime foto condivise da mamma Belén dall'istituto la piccola è apparsa felice ed entusiasta. Adorabile in una canotta bianca abbinata a una scamiciata a quadretti bianchi e rosa, ha prima giocato sul banchetto a lei riservato, poi si è spostata nell'area comune dove ha trovato quella che sembra un'enorme casa di bambole. Insomma, a quanto pare Luna Marì è in "buone mani" e di sicuro avrà sempre i genitori Belén e Antonino al suo fianco, pronti per supportarla in ogni occasione.