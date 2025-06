video suggerito

Luna Marì regina di fiori: la figlia di Belén abbina l’abito multicolor alla borsetta metallica Luna Marì continua a essere la grande protagonista del profilo social di mamma Belén Rodriguez. Nelle ultime ore è apparsa adorabile in versione regina dei fiori: ecco cosa ha indossato per l’estate. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez si è lasciata alle spalle il momento difficile vissuto dopo la rottura con Stefano De Martino ma, oltre ad aver cambiato casa a Milano, ora ha anche deciso di prendersi una pausa dagli uomini, godendosi al massimo la compagnia dei figli. Sui social sono loro i grandi protagonisti delle sue Stories: se da un lato Santiago vuole apparire il meno possibile (ha accettato di essere fotografato solo di spalle sullo sfondo della sua cameretta), dall'altro Luna Marì sembra essere molto vanitosa e spesso si lascia immortalare con look glamour e make-up "pasticciati". Nelle ultime ore è stata proprio lei ad attirare le attenzioni dei fan: ecco come ha illuminato l'ultimo giorno della primavera.

Chi ha firmato l'abito a fiori di Luna Marì

Qualche giorno fa Belén si era mostrata alle prese con una vacanza all'insegna del divertimento in compagnia di Luna Marì, oggi, nonostante le due siano rientrate a Milano, continuano a trascorrere le loro giornate fianco a fianco. Non sorprende, dunque, che la conduttrice abbia dedicato l'ennesima storia alla figlia, che giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. In vista dell'estate la bimba si è trasformata in una "regina di fiori": ha indossato un meraviglioso abitino floreale sui toni del fucsia, bianco e celeste, un modello firmato Jacadi Paris con la gonna a ruota, le ruches sulle maniche e la schiena scoperta, il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 95 euro.

Abito Jacadi Paris

Luna Marì con la sua prima borsetta

A completare il look per l'estate di Luna Marì non potevano mancare degli ulteriori accessori super trendy. La bimba ha infatti abbinato il vestitino a fiori a una fascia in tinta, annodandola intorno a uno chignon tirato. A fare la differenza, però, è stata la borsa: Luna ha infatti indossato una bag total pink, un modello con la tracolla a catena in pelle trapuntata a effetto metallico che sembra essere ispirata a una classica Chanel. L'ha portata sulla spalla proprio come una vera e propria it-girl, a prova del fatto che ha già la passione per la moda nonostante la tenerissima età. Insomma, la figlia di Belén è già fashion come la mamma e di sicuro continuerà a incantare i fan con la sua bellezza per tutta l'estate.

Il look estivo di Luna Marì