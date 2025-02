video suggerito

Belén Rodriguez e Luna Marì coi mocassini di vernice: mamma e figlia vestono coordinate Belén Rodriguez ha trascorso una dolce giornata con i figli Santiago e Luna Marì e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social. In quanti hanno notato che si è vestita in coordinato con la bimba? Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milano è letteralmente invasa dalle sfilate e dagli eventi legati alla Fashion Week ma Belén Rodriguez se ne è fregata e agli show di moda ha preferito un dolce pomeriggio con i figli. Passeggiate in centro, lezioni di boxe e relax al bar: Santiago e Luna Marì l'hanno accompagnata per l'intera giornata, diventando letteralmente i suoi "partner in crime". Naturalmente la conduttrice non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, portando l'attenzione dei fan soprattutto sui look mini-me sfoggiati da lei e la figlia. Le due non sono forse adorabili in coordinato?

Belén e Luna Marì in versione mini-me

Luna Marì sta crescendo e, come dimostrano le numerose Stories a lei dedicate postate dalla mamma, diventa ogni giorno sempre più bella. Se da un lato Santiago preferisce apparire pochissimo sui social, la sorellina ama lasciarsi immortalare nelle più svariate versione. L'avevamo lasciata con i suoi due vestiti di Carnevale, il primo da fatina dei fiori, il secondo da veterinaria, e oggi la ritroviamo alle prese con un pomeriggio in famiglia. Per l'occasione Belén ha deciso di seguire il trend dei look mini-me, vestendosi in coordinato con la bimba. Il risultato? Letteralmente adorabile, oltre che super fashion.

Luna Marì con jeans e mocassini

I look casual di mamma e figlia

Belén Rodriguez per la quotidianità ha abbandonato i mini dress, i cristalli e i tacchi a spillo che sfoggia sul palco, ha preferito la comodità di un look casual. Ha abbinato un maglioncino nero aderente a un paio di jeans Levi's dalla silhouette dritta e ha poi completato il tutto con un paio di mocassini di vernice.

Il look casual di Belén

La cosa particolare è che anche Luna Marì ha sfoggiato un paio di pantaloni in denim leggermente over e delle ballerine di vernice dark, per la precisione un modello Mary Jane col cinturino a fiocco sul collo del piede. Certo, per proteggersi dal freddo la bimba ha aggiunto un bomber total pink ma il "paragone" con l'outfit della mamma è inevitabile. Le due non sono forse dolcissime in versione gemelline?