Luna Marì pronta per Carnevale: è adorabile col costume da fatina dei fiori

In casa di Belén Rodriguez il Carnevale sembra essere arrivato e a dimostrarlo è stata la piccola Luna Marì: ecco l'adorabile travestimento che ha scelto per quest'anno.

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco a martedì grasso, giorno in cui per tradizione si festeggia il Carnevale, ma sono già moltissimi coloro che stanno già partecipando ai divertenti party in costume. Ricorrenza amatissima dai bambini, viene celebrata tra dolci a tema e travestimenti super originali. La piccola Luna Marì, seconda figlia di Belén Rodriguez, non fa eccezione, anzi, ha approfittato del weekend per "trasformarsi". Naturalmente non ha esitato a lasciarsi immortalare dalla mamma, che ha subito postato l'adorabile scatto sui social: ecco tutti i dettagli del vestito da "fatina dei fiori" della bimba.

Le dolci foto di Luna Marì

Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. A dimostrarlo è mamma Belén, che sui social documenta regolarmente i dolci momenti passati in sua compagna tra giochi e relax. Da quando la conduttrice si è trasferita nella nuova casa milanese, la bimba ha anche una cameretta tutta sua, uno spazio all'insegna del total pink in cui trionfano le stampe a nuvoletta. Ora che Carnevale si avvicina è ancora una volta a lei che Belén ha dedicato un post su Instagram: tra tenerissimi primi piani e scatti casalinghi col fratello Santiago, la piccola ha anche posato col travestimento che sfoggerà ai prossimi party a tema.

Luna in versione fatina

Luna Marì travestita per Carnevale

Da cosa si è vestita Luna Marì per Carnevale? Da fatina dei fiori con un elegante completino total white. Ha abbinato un top a maniche lunghe e collo alto a una gonnellina di tulle in tinta decorata all-over con delle applicazioni a forma di margherita, completando il tutto con calzamaglie e ballerine bianche.

Le ballerine di Luna Marì

Naturalmente non sono mancate le ali "floreali" e la bacchetta a forma di margherita. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda di cavallo alta (probabilmente per mettere in risalto i profondi occhi azzurri "da fiaba"). Insomma, a casa di Belén il Carnevale sembra essere arrivato: quante sono le mamme che si ispireranno a Luna per i costumi delle loro figlie?