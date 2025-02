video suggerito

Il Carnevale di Luna Marì: la figlia di Belén Rodriguez si trasforma in veterinaria Il Carnevale è la festa preferita dei bimbi: per l’occasione Luna Marì, la figlia di Belén, si è trasformata in una premurosa veterinaria che cura gli animali. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 2 marzo sarà Carnevale, ma già da diversi giorni le strade sono affollate di bambini vestiti di tutto punto, coi loro costumi migliori. Per loro questa è una festa entusiasmante e coinvolgente: i bimbi amano il travestimento, amano potersi calare nei panni dei loro personaggi del cuore e festeggiare in compagnia, tra amichetti. Vale anche per la piccola Luna Marì, la figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Luna Marì pronta per Carnevale

Luna Marì è spesso protagonista di post e stories sul profilo di mamma Belén Rodriguez: la showgirl sui social è molto attiva, ama mostrare la sua quotidianità, le sue giornate che trascorrono tra impegni professionali e coccole in famiglia. Attualmente è alle prese con le registrazioni di OnlyFun, il programma che la vede alla conduzione assieme ai PanPers. Ma tra uno show televisivo e uno shooting fotografico, la showgirl non manca mai di mostrarsi anche assieme ai due figli, soprattutto la piccola di casa, che sembra divertirsi particolarmente davanti alla telecamera: per lei è un gioco, un momento di condivisione con la mamma.

La bimba è tornata protagonista in alcuni scatti a tema carnevalesco. Solo pochi giorni fa Belén Rodriguez ha condiviso delle foto della piccola in un'adorabile versione fatina, con tanto di ali attaccate alla schiena e bacchetta magica. Ma a quanto pare non è l'unico travestimento di quest'anno. La showgirl, infatti, ha fatto vedere anche sua figlia con un camice da veterinaria, con mascherina e cappellino coordinato. Forse la piccola ama gli animali, forse da grande vorrebbe fare questo di lavoro: chissà se realizzerà il suo sogno.

I travestimenti più belli di Luna Marì

Per Carnevale 2025, Luna Marì ha quindi indossato un costumino da fatina e un camice da veterinaria. Tornando indietro nel tempo, uno dei suoi travestimenti più adorabili è stato quello da fragolina, appena nata. Ma anche Halloween è una festa molto sentita, in casa di Belén, dove il travestimento è d'obbligo. L'anno scorso l'abbiamo vista trasformata in una streghetta, mentre suo fratello Santiago era Joker. Nel 2022, a una festa, madre e figlia si erano vestite rispettivamente da Maleficent e da zucca, un evergreen per i bambini più piccoli. Anche ad Halloween 2023 il costume da streghetta è andato per la maggiore, con tanto di maxi cappello.