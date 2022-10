Festa di Halloween per Belén Rodriguez e Luna Marì: si travestono da Maleficent e zucca Halloween si avvicina. Per una festa a tema Belén Rodriguez si è trasformata in Maleficent e Luna Marì in una zucca arancione.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Halloween 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La festa di Halloween è sempre più gettonata anche nel nostro Paese: la tradizione del travestimento "spaventoso" ha preso piede coinvolgendo grandi e piccini. Streghe, vampiri, fantasmi, zucche, zombie: ci sono tante possibilità per realizzare look a tema, prendendo anche ispirazione da personaggi della letteratura e del cinema. Belén Rodriguez ha preso spunto proprio da un film.

Belén tra famiglia e lavoro

Belén Rodriguez in questo periodo è molto concentrata sulla famiglia. Le cose vanno a gonfie vele con Stefano De Martino: sono di nuovo una coppia da qualche mese e la showgirl argentina non potrebbe essere più felice. Sta trascorrendo con lui e coi figli la maggior parte del suo tempo: Santiago e Luna Marì sono grandi protagonisti sui suoi social, dove testimonia la quotidianità assieme a loro.

E ovviamente condivide con fan e follower anche le sue giornate di lavoro, tra prove e shooting fotografici. È presissime sia sul fronte televisivo che su quello imprenditoriale. Oltre alla conduzione de Le Iene e Tu si que vales, infatti, sta per lanciare anche una sua linea di abbigliamento. Quando si tratta di ricorrenze speciali, però, per i suoi figli c'è sempre.

Leggi anche Come truccarsi a Halloween: le idee per un make up facile e veloce

I costumi di Halloween di Belén e Luna Marì

La showgirl argentina ha trascorso una serata assieme ai figli e ai loro amichetti, un party di Halloween rigorosamente in maschera. Belén Rodriguez per sé ha scelto un travestimento iconico. Si è trasformata in Malefica (o Maleficent): è l'antagonista de La bella addormentata nel bosco, interpretata con successo al cinema da Angelina Jolie nel live action Disney.Il costume prevede mantello nero, lunghe corna e trucco accentuato, con zigomi pronunciati e labbra rosso fuoco.

Costumino arancione con gonna di tulle invece per la piccola Luna Marì, trasformata in una piccola zucca con calze a righe colorate. E Belén ha pensato proprio a tutto nei minimi dettagli: le ha messo tra i capelli delle mollettine a forma di ragno. L'arancione è sicuramente il colore più gettonato durante le feste di Halloween, ma non solo: è anche una tendenza da sfoggiare nei prossimi mesi.