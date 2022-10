Belén Rodriguez in velluto a Le Iene: il mini abito bustier ha le rose sul corpetto Belén Rodriguez è nuovamente a Le Iene, con Teo Mammucari. Per la seconda puntata ha indossato un mini abito bustier di velluto con preziosi gioielli.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez in Ermanno Scervino

Squadra che vince non si cambia e quindi quest'anno al timone de Le Iene sono tornati Belén Rodriguez e Teo Mammucari. La showgirl argentina ha debuttato nello show a febbraio 2022, ammettendo che quella conduzione rappresentava per lei la realizzazione di un sogno che coltivava da sempre. Il comico era invece una vecchia conoscenza, aveva già condotto precedenti edizioni del fortunato programma Mediaset. Insieme la coppia ha dimostrato un grande affiatamento e dunque sono stati riconfermati per la nuova edizione, che come sempre intratterrà il pubblico tra momenti di divertimento e altri di riflessione e approfondimento, tra inchieste e interviste e ovviamente tanti ospiti.

Nella seconda puntata, per esempio, è intervenuta Giulia Salemi: l'influencer italo-persiana ha rivolto un messaggio di solidarietà alle donne iraniane, che stanno lottando per la libertà. Molte donne in tutto il mondo stanno simbolicamente tagliando una ciocca di capelli, per dimostrare la loro vicinanza. Lo ha fatto anche Belén Rodriguez, che ha dato un colpo di forbici proprio durante una puntata de Le Iene.

Belén Rodriguez passa dal bianco al nero

La puntata di debutto aveva visto Belén Rodriguez sfoggiare un look total white firmato Ermanno Scervino, Maison a cui si affida spesso per i suoi look glamour e trendy. La conduttrice aveva optato per un completo mannish composto da pantaloni palazzo e giacca over, abbinati a un dettaglio sexy e femminile: un body di pizzo trasparente. Per la seconda puntata ha cambiato completamente registro.

in foto: abito Ermanno Scervino

Il look della seconda puntata

Dopo il total white è la volta del total black per Belén Rodriguez, negli studi de Le Iene. Si è affidata nuovamente a un outfit firmato Ermanno Scervino e la scelta è caduta su un mini abito bustier in velluto liscio nero. La particolarità del mini dress dalla linea aderente, è il bustino con stecche interne impreziosito esternamente, all'altezza del seno, da un'elaborata applicazione floreale.

in foto: bracciale Cartier

Si tratta di un ricamo a forma di rose tridimensionali intrecciate, di diverse dimensioni e tono su tono, che creano un'increspatura irregolare sullo scollo, donando volume al décolleté. Costa 2350 euro. La showgirl lo ha abbinato a décolleté Gedebe, con cinturino sottilissimo alla caviglia. Immancabili i suoi amati gioielli Cartier, che hanno dato un tocco di luce in più all'outfit. Ha scelto il bracciale della iconica collezione Just un Clou: costa 20.900 euro. Con questo outfit di lusso e femminile, la conduttrice si è confermata icona di stile.