Belén Rodriguez torna a Le Iene in bianco: prima puntata in tailleur con gioielli da quasi 50mila euro È partita una nuova edizione de Le Iene Show e ancora una volta a condurla è Belén Rodriguez affiancata da Teo Mammucari. Per la prima puntata l’argentina ha scelto un look mannish total white con dei preziosi gioielli a forma di pantera.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione de Le Iene Show, il programma più irriverente della tv presentato ancora una volta dalla coppia formata da Teo Mammucari e Belén Rodriguez. I due sono diventati ancora più uniti e affiatati sul palco e, tra inchieste esclusive e gag con gli ospiti speciali, hanno letteralmente spopolato durante la puntata di debutto andata in onda ieri sera su Italia 1. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la "padrona di casa", apparsa meravigliosa, sofisticata e sensuale in un candido look dallo stile mannish: ecco tutti i dettagli degli abiti e degli accessori sfoggiati dall'argentina per il ritorno sul palco dell'iconica trasmissione.

Chi ha firmato il look di Belén a Le Iene

Belén Rodriguez è stata riconfermata al timone de Le Iene Show per il secondo anno consecutivo, a prova del fatto che, al di là della bellezza mozzafiato e dell'irresistibile sensualità, vanta anche una grande ironia e un animo decisamente irriverente.

Belén Rodriguez in Ermanno Scervino

Nella scorsa stagione aveva puntato tutto sui dettagli iper provocanti, dalle stringhe bondage ai maxi spacchi, fino ad arrivare alle maxi scollature gioiello, ora invece pare che abbia stravolto il suo stile. Nella prima puntata andata in onda ieri sera si è trasformata in una business woman elegante e glamour con un tailleur bianco firmato Ermanno Scervino. Pantaloni palazzo a vita alta e giacca avvitata in tinta sono stati abbinati a un body di pizzo scollato e trasparente, capo che ha aggiunto un tocco iper femminile all'outfit dal mood mannish.

Ermanno Scervino collezione Autunno/Inverno 2022–23

Quanto costano i gioielli con le pantere di Belén Rodriguez

Per completare il tutto l'argentina ha scelto un paio di décolleté neri col tacco a spillo di Ninalilou ma a fare la differenza sono stati i gioielli. Belén ha puntato sul lusso di Cartier sfoggiando diversi pezzi della collezione Panthère: sia la collana che gli orecchini sono in oro giallo e sono contraddistinti dalla testa di pantera tempestata di pietre preziose, dall'onice ai diamanti.

Collana Panthère di Cartier

La prima è sottile ma con il ciondolo iconico che cade al centro del petto (sul sito ufficiale della gioielleria costa 34.300 euro), mentre gli orecchini hanno semplicemente il viso dell'animale che aderisce al lobo e vengono venduti a 11.600 euro. Capelli sciolti e lisci portati dietro le orecchie, make-up minimal e sorriso stampato sulle labbra: Belén è ancora una volta icona di bellezza e di stile.