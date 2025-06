video suggerito

La collana da avere nell'estate 2025 è quella con le pietrine colorate di Belén Rodriguez Belén Rodriguez è partita alla volta della Sardegna con Luna Marì e ne ha approfittato per lanciare l'accessorio must dell'estate 2025: la collana di pietrine multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2025 con le sue temperature roventi e il suo sole scintillante è arrivata e sono moltissimi coloro che si sono già concessi i primi weekend fuori città. Tra le mete più gettonate del momento non possono che esserci quelle balneari, in assoluto l'ideale per trovare relax e refrigerio dopo intere giornate passate in ufficio a sudare. Le star lo sanno bene, visto che hanno approfittato del recente caldo per darsi alle prime vacanze di stagione. Belén Rodriguez è tra queste: insieme a Luna Marì è volata sull'Isola di Tavolara, in Sardegna, e ha sfoggiato la collana must dell'estate.

Belén Rodriguez è icona fashion dell'estate

Che estate sarebbe senza gli accessori trendy in pieno stile vacanziero? Collane di conchiglie, cavigliere di cotone multicolor, gioiellini in pvc fluo: negli anni se ne sono viste davvero di ogni tipo e in ogni occasione le mode di stagione hanno sempre spopolato, conquistando le spiagge di tutta Italia. Ora a lanciare la mania da seguire nell'estate 2025 è stata Belén Rodriguez, che durante la vacanza in Sardegna con la seconda figlia si è lasciata immortalare in barca. Al di là del micro bikini verde militare che ha sfoggiato, ad attirare le attenzioni dei fan è stata la collana destinata a diventare il must del momento: è lunga e realizzata con delle pietrine variopinte che donano un tocco di carattere a ogni look.

Belén in bikini

Come abbinare la collana di pietrine colorate

Con l'estate appena cominciata, è arrivato il momento di stabilire l'accessorio must di stagione: è la collana di pietrine colorate, che a quanto pare hanno preso di diritto il posto delle classiche conchiglie. I modelli che non possono proprio mancare nel proprio armadio vacanziero? Possono essere lunghe, corte, vitaminiche, pastello, tinta unita o multicolor, l'importante è che rimandino a un mood esotico fin dal primo sguardo. Può essere sfoggiata sia al mare sui bikini, così da renderli ancora più glamour, oppure di sera con gli abiti sensuali e scollati: in tutti i casi l'effetto finale sarà decisamente "wow". In quanti prenderanno ispirazione da Belén durante le prossime vacanze?

Belén con la collana dell’estate