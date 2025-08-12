Chiara Ferragni rilancia il trend dell’estate 2025: quest’anno le conchiglie si indossano

Ogni anno c'è quell'accessorio che diventa il must have dei look estivi, quell'elemento imprescindibile che tutti inseriscono negli outfit per renderli cool e di tendenza. Nel 2024 è stata charms mania: perline e decorazioni colorate sui sandali per personalizzarli e renderli sempre diversi. La tendenza dell'over charming, però, è stata gettonatissima anche per le borse. Le Maison hanno giocato con ciondoli, clip e portachiavi per impreziosire i modelli e dare la possibilità di rendere unico ogni pezzo. Quest'anno invece è la volta delle conchiglie. Sono ovunque, amatissime anche dalle celebrities, da Beatrice Borromeo a Chiara Ferragni.

Le conchiglie sono il trend dell'estate

Spopolano i gioielli di conchiglie, che si stanno imponendo come il trend dell'estate 2025, capaci di comunicare immediatamente l'idea del mare, della sabbia, della spiaggia; hanno il sapore della vacanza e della libertà. Quelli che un tempo erano solo souvenir da raccogliere per conservare un ricordo delle vacanze nei mesi a venire, oggi sono un accessorio che può fare la differenza e dare un tocco trendy al look. Via la nostalgia dunque e spazio alla creatività: quest'anno sì a conchiglie su borse e gioielli.

Si adattano perfettamente ai look boho chic e agli outfit più minimal e naturali, ma abbinati a perle o pietre possono dare un'aggiunta più sofisticata. Infatti non si prestano solo per tipici abbinamenti da spiaggia: con pareo, caftano, bikini, camicia di lino, shorts in denim. Ma fanno la loro figura anche in città, proprio per ammorbidire un look troppo formale e renderlo subito più fresco, più giovanile, più estivo. Ovviamente, l'abbinamento migliore è col bianco, il colore dell'estate per eccellenza.

E che dire delle borse. Le conchiglie sono perfette, oltre che sui bijoux, anche per pochette e maxi bag. In questo caso, i materiali che si prestano più di tutti sono ovviamente la rafia intrecciata, il macramé, l'uncinetto, la paglia più grezza. Che si tratti di un modello a secchiello da giorno o di una clutch per la sera, di una tote bag da spiaggia o di una shopping bag quotidiana, le conchiglie sono il tocco perfetto. E non vale solo per quelle "vere", ma anche per le riproduzioni metalliche o quelle in materiali più preziosi, che si prestano particolarmente per i look più importanti e le occasioni speciali.

Conchiglie su borse e gioielli per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta trascorrendo l'estate a Ibiza coi due figli, Leone e Vittoria. Sembra che con lei ci sia anche Giovanni Tronchetti Provera: il settimanale Chi parla di un possibile riavvicinamento tra i due. Nei look dell'influencer spicca sempre il dettaglio delle conchiglie: orecchini, collane, una graziosa borsetta. Il modello è di Zara, una borsa a sacco in tessuto con applicazioni e manico rigido in legno. Costa 59,95 euro. Ha preso il trend delle conchiglie molto sul serio!