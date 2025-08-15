Le collanine più originali per l’estate 2025: da quelle con charm a quelle colorate, le tendenze must

Che estate sarebbe senza le collanine colorate con charm e altri pendenti? Ecco una mini guida ai trend di stagione con le collanine più originali da indossare al mare e in vacanza.

Collane DoDo

L'estate è il momento giusto in cui accessoriare il look con tantissime collanine dai colori accesi, con charms originali e dalle forme particolari. Ogni anno in estate cambiano i trend legati ai bijou: c'è stato l'anno in cui a essere di moda erano i choker con conchiglie dal mood anni '90 e quello in cui croci e ciondoli dalle forme "marine" hanno spopolato. Nell'estate del 2025 restano i colori forti ma compaiono le linee bold e grosse dei girocolli con maxi perle, mentre tornano di moda le collanine con perle naturali di fiume. Tra i must di stagione ci sono poi i collier con multicharm e quelli lunghi e sottili a cappio o che si avvolgono intorno al collo come fossero un foulard. Ecco una mini guida con tutti i bijoux must have da utilizzare in vacanza per impreziosire i look estivi.

La collana di perle

Le perle naturali o le classiche bianche sono tornate di moda. Dopo aver spopolato nei choker invernali (anche grazie a marchi come Vivienne Westwood che ha rilanciato il bijou), abbiamo visto sfilare collane di perle dalle dimensioni differenti sulle passerelle dei grandi brand, da Gucci a N21, da Louis Vuitton a Valentino, dove appaiono versioni lunghissime o corte a giro collo. Le varianti perfette per l'estate sono quelle con perle mini, come i modelli di Tory Burch, o i choker semi rigidi a doppio giro, come il modello firmato Lil Milano.

Collana con perle LIL Milano

Collana con perle Gucci

La collana a cappio

Sono lunghissime e hanno chiusure a cappio, sono le collane must di stagione, realizzate con perline colorate e inserti bottone o a conchiglia, come i modelli di Collanine Colorate x Mosso. Ci sono le varianti con nodi che prevedono l'utilizzo di fili mteallici accorpati insieme, come avviene sulle collane di Mango. Infine del trend fanno parte le collanine lunghe sottili, che non hanno chiusura e che si attorcigliano intorno al collo come una sciarpa (vedi i modelli di H&M) o ancora quelle da indossare in layering e con componenti decorative a forma di mini fiori firmate Giovanni Raspini.

Collana cappio di Collanine Colorate x Mosso

Collana cappio di Mango

La collana maxi charm

La charm mania quest'anno è ovunque, troviamo charm di ogni tipo su tutti gli accessori, dalle borse fino alle scarpe e persino gli zoccoli e le ciabatte in gomma per il mare possono essere personalizzate con charm colorati. Il trend coinvolge ovviamente anche i bijou e dunque compaiono collane a catena impreziosite da enormi charm gioiello. Varianti simili le abbiamo sfilare sulla passerella di Etro e sono comparse nelle collezioni di &Other Stories, PDPaole e Piombo.

Collana con maxi charm Etro

Collana con charm &Other Stories

La collana bold

Alle collane con perline mini o con fili sottilissimi si contrappongono quelle maxi con perle bold dai colori differenti. Valentino segue il trend proponendo candidi modelli con con grosse perle bianche tra le quali spuntano charm dalle forme differenti, Prada propone choker dalle linee tondeggianti mentre da Bottega Veneta sfilano collier con perle bold verde acido, lo stesso colore ma in una variante più tenue viene usato da Sèzane per le collane con perle color acquamarina.

Valentino

Sèzane

Bottega Veneta

La collana multicolor

Coli accesi o fluo, perline dalle nuance che ricordano i tramonti sul mare e tonalità brillanti caratterizzano le collanine perfette per l'estate. Tra le varianti più belle ci sono le nuove collane componibili di DoDo, da portare lunghe o a doppio giro, con anellini in vetro colorato o ancora i girocollo di Valentina Ferragni Studio, realizzati con perle tonde multicolor sui tona del rosa, dell'azzurro e del giallo.

DoDo