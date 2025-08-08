stile e Trend
Leone e la passione per i Labubu: Chiara Ferragni mostra le scarpe personalizzate del figlio

Spunta un nuovo Labubu nella collezione del figlio di Chiara Ferragni, questa volta non si tratta di un peluche ma di un decoro per le scarpe da mare. Il trend del shoe charming contagia anche i più piccoli.
A cura di Redazione Stile e Trend
Immagine

Ormai la Labubu mania ha contagiato tutti, grandi e piccini. I pupazzetti si vedono ovunque: attaccati alle borse in città o al mare, tra le braccia dei figli dei Vip (vedi lo scatto pubblicato da Belén Rodriguez con il maxi peluche della piccola Luna Marì) e ora appaiono anche sulle scarpe da mare di Leone, il figlio di Chiara Ferragni. La fashion influencer ormai da quando si è separata dall'ex marito non condivide più sui social le foto dei figli, di tanto in tanto però mostra alcuni dettagli dei loro look o nomina i bambini nelle stories per condividere i momenti in famiglia con i fan. A poche ora fa risale lo scatto in cui Ferragni mostra le ciabattine utilizzate per il mare dal figlio Leone, mostrando un decoro particolare che rivela la passione per i Labubu di Leone.

Le Crocs di Leone
Le Crocs di Leone

All'inizio dell'estate Ferragni aveva scattato una foto della collezione di Labubu dei figli, pubblicando su Instagram l'immagine con tutti i pupazzetti disposti in fila sul letto di Leone, tra i quali c'erano versioni in colori pastello e qualche pezzo delle special collection, come quella del drop di Halloween. Successivamente, prima di partire per le vacanze a Ibiza, l'influencer ha dedicato ancora un post ai Labubu, mostrano ai fan gli scatti di un modello secret, uno dei più rari e introvabili, che era riuscita ad acquistare per i figli.

Il Labubu secret per Leone e Vittoria
Il Labubu secret per Leone e Vittoria

L'ultimo Labubu che spunta nella collezione del primogenito di Chiara Ferragni non è un pupazzetto in versione pelosa, si tratta invece di una miniatura in plastica applicata sulla punta delle scarpe Crocs indossate dal Leone in estate. Come si diceva, a mostrare il dettaglio è stata Ferragni che ha pubblicato la foto del mini scarpe per il mare. Complice il nuovo trend dei charm utilizzati per personalizzare le scarpe, i Labubu arrivano anche a decorare abiti e altri accessori. La tendenza dello shoes charming ormai spopola anche tra i più piccoli e ovunque si vedono scarpe con piccoli charm e altri decori, mentre esistono migliaia di piccole pin, dalle forme e dai colori di ogni tipo, che si possono applicare sui fori delle Crocs per personalizzarle con dettagli differenti, dagli arcobaleni ai cup cake, dai mini unicorni fino ai Labubu.

I Labubu di Leone Ferragni
I Labubu di Leone Ferragni

Moda e lifestyle
Immagine
