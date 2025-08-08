Leone e la passione per i Labubu: Chiara Ferragni mostra le scarpe personalizzate del figlio

Ormai la Labubu mania ha contagiato tutti, grandi e piccini. I pupazzetti si vedono ovunque: attaccati alle borse in città o al mare, tra le braccia dei figli dei Vip (vedi lo scatto pubblicato da Belén Rodriguez con il maxi peluche della piccola Luna Marì) e ora appaiono anche sulle scarpe da mare di Leone, il figlio di Chiara Ferragni. La fashion influencer ormai da quando si è separata dall'ex marito non condivide più sui social le foto dei figli, di tanto in tanto però mostra alcuni dettagli dei loro look o nomina i bambini nelle stories per condividere i momenti in famiglia con i fan. A poche ora fa risale lo scatto in cui Ferragni mostra le ciabattine utilizzate per il mare dal figlio Leone, mostrando un decoro particolare che rivela la passione per i Labubu di Leone.

Le Crocs di Leone

All'inizio dell'estate Ferragni aveva scattato una foto della collezione di Labubu dei figli, pubblicando su Instagram l'immagine con tutti i pupazzetti disposti in fila sul letto di Leone, tra i quali c'erano versioni in colori pastello e qualche pezzo delle special collection, come quella del drop di Halloween. Successivamente, prima di partire per le vacanze a Ibiza, l'influencer ha dedicato ancora un post ai Labubu, mostrano ai fan gli scatti di un modello secret, uno dei più rari e introvabili, che era riuscita ad acquistare per i figli.

Il Labubu secret per Leone e Vittoria

L'ultimo Labubu che spunta nella collezione del primogenito di Chiara Ferragni non è un pupazzetto in versione pelosa, si tratta invece di una miniatura in plastica applicata sulla punta delle scarpe Crocs indossate dal Leone in estate. Come si diceva, a mostrare il dettaglio è stata Ferragni che ha pubblicato la foto del mini scarpe per il mare. Complice il nuovo trend dei charm utilizzati per personalizzare le scarpe, i Labubu arrivano anche a decorare abiti e altri accessori. La tendenza dello shoes charming ormai spopola anche tra i più piccoli e ovunque si vedono scarpe con piccoli charm e altri decori, mentre esistono migliaia di piccole pin, dalle forme e dai colori di ogni tipo, che si possono applicare sui fori delle Crocs per personalizzarle con dettagli differenti, dagli arcobaleni ai cup cake, dai mini unicorni fino ai Labubu.