Quanto costa il Labubu gigante di Luna Marì

Belén Rodriguez ha portato a termine tutti gli impegni lavorati dell'anno e, dopo un breve rientro a Milano tra foto senza make-up e orologi di lusso, è tornata in Sardegna. Già da diverse settimane sta trascorrendo lì le vacanze con i figli e sui social non esita a documentarne i dettagli più belli, dai look in coordinato con Luna Marì alle gite in barca, fino ad arrivare alla tintarella in topless. Ieri, però, ha fatto qualcosa di "nuovo": si è data allo shopping in compagnia della secondogenita. Cosa ha scelto quest'ultima? Un Labubu gigante che non poteva passare inosservato agli amanti di questi peluche virali: ecco che modello è e quanto costa.

Luna Marì e la passione per i Labubu

I Labubu, ovvero i giocattoli a forma di coniglio-mostro diventati virali da qualche mese a questa parte, sono la mania del momento e in moltissimi non possono fare a meno di collezionarli, esponendoli in casa o semplicemente portandoli attaccati alla borsa. A esserne appassionati sono soprattutto i bambini, che fanno a gara per "accaparrarsi" quelli più esclusivi. Non fanno eccezione neppure i figli delle star: dopo Leone Ferragni (che ne conserva una decina nella sua cameretta), ora a unirsi al "club" è stata Luna Marì. Durante una giornata di shopping con mamma Belén ne ha voluto uno davvero unico nel suo genere, ovvero di grandezza XXL e prodotto in limited edition.

Luna Marì con il Labubu XXL

Qual è il Labubu XXL di Luna Marì

Ieri pomeriggio Belén e Luna Marì hanno fatto un salto nella sede a Porto Cervo della boutique Gioielleria Vintage, brand specializzato in accessori di lusso. Cosa ha acquistato la bimba? Un enorme Labubu total white e con le ali da angioletto. Si tratta del Labubu Angel in Clouds, fa parte della collezione The Monsters di Pop Mart realizzata in collaborazione per Zimomo e la sua particolarità sta nelle dimensioni: non è un pupazzo da borsa ma è alto quasi 40 cm, dunque è tutto da abbracciare. Qual è il suo prezzo? Disponibile solo sugli e-commerce di moda di lusso, viene venduto a oltre 500 euro. Quanti sono i bambini che vorrebbero essere al posto di Luna Marì?