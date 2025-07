Il nuovo orologio di Belén Rodriguez è tutto d’oro e costa quasi 100mila euro

Belén Rodriguez sta tornando in Sardegna dai figli ma prima di mettersi in viaggio si è scattata un selfie col nuovo orologio in bella vista: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Belén Rodriguez ha ritrovato il sorriso dopo gli ultimi anni difficili e ora si gode le vacanze estive in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì. Ha portato a termine tutti gli impegni lavorativi, dalle apparizioni in tv al lancio dei nuovi prodotti beauty di Soy Rebeya (ultimo tra tutti la maschera vaginale), ed è pronta per ritornare a trascorrere le giornate in Sardegna tra tintarella in topless e gite in barca. Poco prima di mettersi in volo, però, ha trovato il tempo per allietare i followers con dei selfie: dopo lo scatto senza trucco, si è immortalata a mezzo busto con un nuovo orologio di lusso sul polso. Chi lo ha firmato e quanto costa?

Chi ha firmato il nuovo orologio di Belén

Felpa scura, occhiali da sole anti-paparazzi, borsa in spalla e cappellino con la visiera: in questa versione Belén Rodriguez si è diretta in aeroporto per partire alla volta della Sardegna, dove ad attenderla ci sono i figli. Il dettaglio che non è passato inosservato? Complice la posa tipica del selfie allo specchio, ha lasciato in bella vista i gioielli di lusso che hanno arricchito il suo look casual, dalla fedina tempestata di diamanti al bracciale "chiodo" di Cartier. A fare la differenza, però, è stato il nuovo orologio di lusso, un prezioso realizzato interamente in oro giallo, chi lo ha firmato? Come intuibile dall'iconica cassa ottagonale, si tratta di un Audemars Piguet.

Audemars Piguet Royal Oak Jumbo

Quanto costa l'orologio d'oro griffato

L'orologio abbinato ai bracciali sfoggiato da Belén Rodriguez è il Royal Oak Jumbo di Audemars Piguet Royal Oak Jumbo: è total gold 18kt, ha un diametro di 39 mm, l'indicatore della data, le lancette a bastone e il quadrante con indici. Quanto costa? Disponibile su molti e-commerce di lusso in versione usata, viene venduto a più di 83.000 euro. Sul sito ufficiale, invece, è in vendita un Royal Oak Mini Frosted Gold Quarzo, un modello della nuova collezione con cinturino a effetto sparkling, il cui prezzo è di 36.600 euro. In quanti sognano un gioiellino simile a quello di Belén?

