Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, ai polsi orologi in oro e diamanti da oltre un milione

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno una preziosa collezione di orologi, in cui spiccano due Patek Philippe tra i più costosi del brand.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo dovrebbero sposarsi questa estate, una volta terminati i Mondiali di Calcio 2026, che si chiuderanno nel mese di luglio. Stanno tenendo tutte le informazioni top secret, non si sa nulla di queste nozze, che arriveranno dopo 10 anni insieme e una famiglia con 5 figli. I due sono piuttosto restii anche a mostrarsi insieme sui social: nelle ultime foto, però, hanno fatto vedere a fan e follower un dettaglio che non è passato inosservato: gli orologi di coppia decisamente preziosi. I "promessi sposi" più chiacchierati del momento, infatti, hanno questa passione in comune.

Quanto costano gli orologi

La loro collezione di gioielli è davvero consistente e include i brand più lussuosi del settore. Patek Philippe & Co. è uno di questi: si tratta di una rinomata azienda svizzera famosa in tutto il mondo, tra le più antiche e prestigiose. Nel catalogo del marchio ci sono creazioni iconiche, come per esempio il Nautilus: decine di modelli dal design inconfondibile, in oro e con gemme preziose incastonate. Il primissimo lancio risale 1976: un orologio realizzato pensando alla forma dell'oblò di una nave.

Il Nautilus di Cristiano Ronaldo

Da allora di collezione in collezione sono stati aggiunti elementi nuovi, mantenendo fede allo spirito nautico dell'ispirazione iniziale: i modelli più moderni possiedono cronografo, calendario, conteggio delle fasi lunari. Il Naautilus di Cristiano Ronaldo è uno dei più costosi dell'intera gamma, un modello di Alta Gioielleria in oro bianco tempestato di diamanti taglio baguette e taglio brillante su quadrante, lunetta, cassa e bracciale. Sul sito ufficiale costa 667.172 euro.

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Il Nautilus di Georgina Rodriguez

Ed è un Nautilus anche quello al polso della sua compagna, ma leggermente diverso: una versione del Nautilus Flyback Chronograph con cassa in oro bianco, diamanti, cronografo con un unico contatore sul quadrante, lancette con rivestimento luminescente. Costa addirittura più del precedente: 728.235 euro, sul sito ufficiale dell'azienda. Il valore totale della coppia di orologi ammonta a 1.395.404 euro. In realtà, nello scatto incriminato spicca anche un altro dettaglio.

Si vede benissimo l'anello che da qualche mese l'influencer porta al dito, da cui non si separa mai. È il pegno d'amore del calciatore, l'anello che le ha donato quando le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio. Non si sa chi lo abbia realizzato, ma gli esperti ne hanno stimato un valore che si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro, dato l'enorme diamante al centro (almeno 30 carati): "Tra i più impressionanti che abbiamo visto negli ultimi anni".