Il regalo di Georgina Rodriguez per gli 8 anni della figlia è una borsa da 5000 euro

Non si è badato a spese per l’ottavo compleanno di Alana Martina: i genitori Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez le hanno regalato una borsa di lusso.

Per l'ottavo compleanno di sua figlia Martina Alana, Georgina Rodriguez ha organizzato un party privato coloratissimo, così da celebrare in allegria e all'insegna del calore familiare la giornata di festa. La bimba è nata nel 2017: nello stesso anno la modella e Cristiano Ronaldo sono diventati genitori anche dei gemelli Eva María e Mateo, nati tramite maternità surrogata. Il calciatore era già padre di Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, prima di conoscere la sua attuale compagna, mentre la "piccola di casa" è Bella Esmeralda, nata nel 2022. Insomma, una grande famiglia allargata, che stavolta si è stretta attorno a Martina Alana nel suo giorno speciale. Tra i regali ricevuti dalla bimba, ne spicca uno di lusso decisamente prezioso.

Il compleanno di Alana Martina

Sui social Georgina Rodriguez ha mostrato come la famiglia ha trascorso il compleanno di Martina Alana. La bimba ha compiuto 8 anni. Era assente Cristiano Ronaldo, rimasto in Arabia Saudita per i suoi impegni professionali con l'Al-Nassr e la Saudi Professional League: ha però condiviso un messaggio di auguri social per la figlia, a cui si è aggiunta anche la nonna Dolores Aveiro. "Buon compleanno amore mio, papà ti ama tantissimo" ha scritto il campione, allegando una foto della festeggiata sulla bicicletta. La modella e i figli Eva, Mateo, Bella Esmeralda e Alana Martina sono stati prima in Chiesa: hanno partecipato alla funzione religiosa presso la parrocchia di Santa María de Caná a Pozuelo de Alarcón, che è quella che frequentano sempre. Sono una famiglia molto religiosa. Poi hanno fatto un salto in una pasticceria della zona, per una pausa golosa. Infine, è arrivato il momento del party. La location sembrerebbe essere la casa madrilena della coppia, una delle tante che possiedono.

La festa per il compleanno di Alana Martina

L'allestimento casalingo pensato per il grande giorno di Martina Alana prevedeva tanti palloncini colorati tra cui alcuni a forma di 8 (in riferimento agli anni compiuti) e altri raffiguranti Kuroni (il personaggio della serie anime Onegai My Melody). Non è passato inosservato, però, un altro dettaglio. È uno dei regali che la festeggiata ha ricevuto per il compleanno: una Model 31 Timeless rossa trapuntata con l'iconico logo del marchio francese bene in vista in oro e manico superiore. È impossibile non riconoscere l'inconfondibile doppia C che rimanda alle iniziali di Coco Chanel.

Borsa Chanel

Ma non solo: la doppia C rappresenterebbe anche l'incrocio di due petali di camelia, il fiore più amato da dalla stilista francese. Anche in questo caso, dunque, i genitori non hanno badato a spese. Il prezzo di questa creazione, infatti, oscilla attorno ai 5000 euro. È un modello vintage molto difficile da reperire e conferma anche la grande attenzione che ha la modella nei confronti di questo settore: forse anche la bimba sta ereditando la stessa passione. Georgina possiede una sconfinata collezione di borse griffate di enorme valore, che custodisce in apposita teca: sono il suo personale tesoro! Il suo compagno, invece, è un patito di orologi, soprattutto pezzi rarissimi di cui esistono pochi esemplari al mondo.