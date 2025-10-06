Georgina Rodriguez abbina tuta sportiva e borsa di lusso: la Birkin in coccodrillo vale 85 mila euro

Georgina Rodriguez vuole viaggiare comoda, ma con stile. Ecco perché in direzione Parigi ha scelto una tuta, ma abbinandola alla preziosa Birkin di Hermès.

C'è un elemento immancabile nei look di Georgina Rodriguez: la lussuosa borsa del suo marchio preferito. Si tratta della Birkin firmata Hermès: ne possiede vari modelli, di diverso colore e differenti dimensioni. Sono tutte borse iconiche e spesso molto rare, vendute a prezzi da capogiro. Nelle nuove foto ha fatto la sua comparsa una nuova versione.

Quanto costa la Birkin bianca di Georgina Rodriguez

Basta poco per rendere un look apparentemente casual e sportivo in qualcosa che può attirare l'attenzione in pochi secondi. Lo sa bene Georgina Rodriguez, che per volare in direzione Paris Fashion Week ha scelto la comodità di una tuta, abbinandola però alla borsa più preziosa esistente in mercato, quella che fa gola a tutte le celebrities e fashion addicted. Si tratta della Birkin di Hermès, un accessorio che non passa mai inosservato.

Questa borsa è ad oggi la più desiderata e non a caso, entrarne in possesso non è affatto facile. Non basta entrare in boutique, scegliere e pagare. C'è bisogno di mettersi in lista d'attesa e superare una selezione: è un percorso rigido che ha contribuito ad accrescere la fama di questo accessorio, a renderlo realmente esclusivo, per pochi. In realtà il brand è stato anche portato in tribunale per questo motivo: la Maison francese è diventata bersaglio di una class action antitrust.

Dopo una lunga battaglia legale, il giudice ha definitivamente archiviato la causa contro la Casa di moda, stabilendo che il marchio non viola le leggi antitrust limitando gli acquisti a una clientela super selezionata. La compagna (anzi futura moglie) di Cristiano Ronaldo ne possiede una vera e propria collezione. Come lei anche Chiara Ferragni. Il pezzo più esclusivo è sicuramente la rarissima borsa Nilo Crocodile in pelle di coccodrillo albino e diamanti da ben 300 mila euro.

Quella portata in volo verso Parigi, invece, è un modello bianco con dettagli in oro, con esterno in pelle di alligatore opaca e fodera in pelle. Online, su alcuni siti specializzati in rivendita di accessori di lusso, la si può trovare venduta intorno agli 85 mila euro.