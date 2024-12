video suggerito

Georgina Rodriguez conserva le borse di lusso in una teca: le sue Birkin valgono oltre 400mila euro Georgina Rodriguez sta trascorrendo il Natale sulla neve insieme a Cristiano Ronaldo e ai figli ma prima di partire si è mostrata alle prese con la scelta delle borse. Ha così rivelato la teca di vetro in cui tiene conservate le bag più preziose: ecco quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez si sta godendo le vacanze di Natale sulla neve insieme alla famiglia. Sebbene al momento preferisca tenere la location scelta per il viaggio invernale top secret, è certo che con lei ci sono sia i figli che il compagno Cristiano Ronaldo. Poco prima di partire, però, la modella si è mostrata alle prese con la scelta delle borse da portare in valigia e ne ha approfittato per rivelare l'incredibile guardaroba in cui le conserva. Al posto dei classici scaffali, nella cabina armadio ha creato una vera e propria teca: ecco quanto valgono le bag di lusso più preziose della sua collezione.

La collezione di borse Hermès di Georgina Rodriguez

È ormai dal 2023 che Georgina Rodriguez si è trasferita in Arabia Saudita per seguire Cristiano Ronaldo, attualmente giocatore del club Al-Nassr, e con lei non ha potuto fare a meno di portare le borse di lusso che colleziona da anni.

La teca dedicata alle borse di lusso di Georgina Rodriguez

In un recente post social si è mostrata pronta per la neve con pelliccia, cappello di pelo e stivali leopardati ma ad attirare le attenzioni dei fan è stata la teca alle sue spalle: la modella conserva le sue bag griffate in scaffali protetti da porte di vetro scorrevoli, così da evitare che la polvere e la luce possano rovinarle. Sono quasi tutte firmate Hermés e il loro valore è da capogiro.

Birkin di coccodrillo

Georgina Rodriguez e la passione per le Birkin bag

A spiccare tra le borse nella teca di Georgina Rodriguez è la Kelly 32 di Hermès in pelle di coccodrillo rosso corallo, modello che sugli e-commerce di moda vintage di lusso viene venduta a oltre 39.000 euro).

Hermès Birkin 25 Rose Mexico Lucido Porosus Coccodrillo

Sempre in pelle di coccodrillo, un'altra Kelly bag marrone da 69.000 euro, una Birkin in verde marino da 64.500 euro e un'altra color panna da oltre 78.000 euro: a distinguersi per valore è però la Hermès Birkin 25 Rose Mexico Lucido Porosus Coccodrillo Palladium Hardware, il cui prezzo è di oltre 92.200.

Birkin Sunset Rainbow

Nella collezione di Georgina non manca una pochette Kelly da oltre 4.500 euro e una Birkin in limited edition, la Hermès Sunset Rainbow Sellier da oltre 50.000 euro. Nella teca ci sono anche altre borse Hermès, da quelle semplici in pelle liscia e monocromo a quelle dalla forma più allungata: in quante sognano una cabina armadio tanto preziosa?