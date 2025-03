video suggerito

La trasformazione di Georgina Rodriguez: niente spacchi e scollature, va alla sfilata col cappotto Georgina Rodriguez è volata a Parigi per lo show di Valentino alla Settimana della Moda. Alessandro Michele ha portato in passerella la nuova collezione. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

L'attesissima sfilata di Valentino alla Paris Fashion Week, ha portato nella città francese ospiti provenienti da ogni parte del mondo, invitati da Alessandro Michele per assistere allo show. C'erano sia vecchi amici della Maison e del Direttore creativo, che nuovi volti. Tra i presenti: Chappell Roan, Alessandro Borghi, Victoria De Angelis, Jared Leto, Bianca Balti (vestita di pizzo). È giunta nella capitale, direttamente dall'Arabia Saudita (dove ormai vive col compagno Cristiano Ronaldo e i loro figli) anche Georgina Rodriguez. È apparsa diversa dal solito.

Il nuovo stile di Georgina Rodriguez

Oro e diamanti non mancano mai nei look di Georgina Rodriguez, famosa per la passione che nutre nei confronti del lusso sfrenato in ogni sua forma e che si nota molto bene nella docuserie Netflix a lei dedicata, che racconta il suo stile di vita. La compagna di Cristiano Ronaldo ha una sconfinata collezione di borse pregiate: quelle di Hermes sono le sue preferite. Il suo guardaroba è fatto di piume, tubini aderenti, pellicce, maxi scollature, audaci spacchi. Insomma, sicuramente ama non passare inosservata col suo stile seducente e le piace attirare l'attenzione in ogni occasione, soprattutto quando si tratta di eventi glamour e red carpet. È spesso presente alle sfilate, che sono comunque gli appuntamenti più imperdibili del mondo fashion.

È tornata alla Settimana della moda francese anche quest'anno e ha preso parte a diversi show in calendario. Era nel front row di Ludovic de Saint Sernin, Elie Saab, Valentino. Qui, però, ha stupito con uno stile diverso dal solito. Messi da parte corsetti, abitini, leggings ha optato per qualcosa di insolito per lei, che è solitamente molto più audace e sexy. Ha preso parte allo show con un cappotto impreziosito da bottoni gioiello e dettagli in pelliccia, con stivali alti. Nessuna scollatura abbondante, nessun abito fasciante con spacchi, niente collier vistoso: è un'inedita versione bon ton che ha stupito tutti.

