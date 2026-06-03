La nuova borsa di Georgina Rodriguez è una Birkin rara: l’edizione limitata Hermès costa 74 mila euro

La new entry nella collezione di borse di Georgina Rodriguez è una Birkin di Hermès in edizione limitata, molto rara: l’ha mostrata sui social.

Le borse sono la grande passione di Georgina Rodriguez: possiede una sconfinata collezione che farebbe invidia anche al più incallito dei collezionisti. La futura moglie di Cristiano Ronaldo ama circondarsi di accessori di lusso e ogni nuovo acquisto, non manca mai di fare capolino sui suoi social. Si tratta di veri e propri gioielli, creazioni delle più prestigiose Maison che arrivano a costare anche centinaia di migliaia di euro.

E quando si parla di borse esclusive, ovviamente non si può non pensare a Hermès, il brand che più di tutti ha saputo creare questa reputazione, lavorando in modo molto mirato sulla clientela, sulla percezione, sull'accesso ai prodotti. Per possedere una delle ambite borse del marchio, la Birkin per fare un nome "a caso", non ci si può semplicemente recare in boutique, come si farebbe con una borsa qualunque.

Birkin

Si tratta di borse realizzate con materiali pregiati, che ne giustificano parzialmente il prezzo, ma sono anche borse che godono di un'aura di inarrivabilità, che ha contribuito enormemente a farne lievitare il valore. Una Birkin non è solo un accessorio: è una dichiarazione di potere. Infatti non si acquista in negozio. Esiste una lista di attesa, bisogna dimostrare di essere clienti affezionati, spendere: e più si spende, più si acquisisce il diritto a spendere ancora. Questione anche di status symbol insomma.

Leggi anche Kylie Jenner possiede decine di borse Hermès: è una collezione di Kelly e Birkin da milioni di euro

Borsa in vendita su 1stDibs

Di Birkin, Georgina Rodriguez ne possiede varie: di ogni colore, di ogni dimensione. È una delle poche a poter sfoggiare il modello più costoso del mondo, il più ambito dalle celebrities. Ed è firmata Hermès anche la new entry della collezione appena mostrata su Instagram, mai vista prima. Si tratta di una Birkin Sunset Rainbow 35 con finiture in palladio in edizione limitata e costruzione Sellier. È una lavorazione con cuciture a vista e un effetto più strutturato e rigido rispetto alla classica Birkin Retourne. Ne sono state fatte diverse versioni, con diverse combinazioni di pannelli cromatici: Apricot, Bleu Agate, Magnolia, and Rouge Casaque. Attualmente chi non è nella lista d'attesa della Maison, può acquistarla online per circa 74 mila euro: questo è il prezzo proposto da un marketplace online specializzato in accessori vintage e di design introvabili.