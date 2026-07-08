Erling Haaland, vichingo con la passione per le Birkin: il norvegese è idolo fashion dei Mondiali

L’attaccante norvegese ha la passione per le borse di lusso: possiede una collezione da centinaia di migliaia di euro. È l’icona (anche fashion) dei Mondiali.

Erling Haaland

Una delle immagini iconiche di questi Mondiali 2026 ce l'ha regalata la squadra norvegese con la sua Viking Row: un gesto d'esultanza diventato immediatamente virale, che i calciatori continuano a proporre partita dopo partita. Si rifà al gesto dei vichinghi che remavano le navi solcando i mari di tutta l'Europa. Il "vichingo" per eccellenza è l'attaccante Erling Haaland: capelli biondissimi lunghi fino alle spalle, alto un metro e novantacinque.

Il calciatore non passa certo inosservato, sia in campo da gioco che fuori. E oltre al suo talento, al suo aspetto "nordico" tanti hanno notato anche la sua collezione di borse Hermès: è un appassionato, un collezionista di Birkin, il modello più iconico della Maison.

Erling Haaland con la Hermès HAC Birkin 50 Endless Road

In realtà, quelle che possiede sono per lo più Haut à Courroies (HAC), il modello originale da cui poi è nata la Birkin che conosciamo oggi: ne è un po' la madre, la naturale evoluzione. Progettata alla fine del XIX secolo per il mondo dell'equitazione (da qui le dimensioni oversize), dalla silhouette della borsa HAC è stata poi progettata la Birkin. Galeotto fu l'incontro su un aereo tra Jane Birkin e Jean-Louis Dumas. La Birkin conserva molti elementi della HAC: la forma trapezoidale, i due manici, l'iconico lucchetto, però è una borsa da giorno leggermente più piccola, pur rimanendo una maxi bag.

Erling Haaland con la PrecedenteProssimo Hermès HAC Birkin 40, Instagram @erling

Era proprio la limited edition Endless Road della HAC quella che portava con sé il calciatore norvegese all'arrivo in North Carolina, prima dei Mondiali. È estremamente rara e prestigiosa, lanciata nel 2019: la lavorazione con patchwork e ricami va a ricreare un paesaggio di montagna e una sconfinata autostrada immersa nella natura, un intarsio nei toni del blu su base grigio perla. È introvabile, ma alcuni pezzi sono acquistabili tramite mercato second-hand, ad un prezzo di circa 45 mila dollari.

Erling Haaland con la Hermès Birkin Cargo

Ne possiede anche un'altra con base azzurra. E non è la sola. Sul suo profilo Instagram spicca una Hermès HAC Birkin 40 in tela verde militare mentre lo scorso giugno è stato avvistato in aeroporto con una Hermès Birkin Cargo in tela nera e pelle con multitasche da circa 30 mila euro. Rimanendo in tema di borse di lusso, in alcune occasioni ha viaggiato col coloratissimo borsone Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 Comics in tela Monogram bianca con motivo ispirato ai fumetti. Fa parte della collezione Uomo Primavera-Estate 2023 e oggi si può comprare usata a circa 4000 euro.

Erling Haaland col borsone Louis Vuitton

Oltre alle imprese da calciatore, dunque, Erling Haaland è riuscito a conquistare anche il titolo di icona fashion di questa edizione dei Mondiali, dimostrando di saper intercettare le tendenze e di apprezzare le it Bag del momento. Borse, ma non solo: se ne intende anche di orologi, con una collezione di altissimo valore in cui si spazia tra Rolex e Audemars Piguet Royal Oak, Richard Mille e Patek Philippe. È anche global ambassador dal 2022 dei cronografi Breitling. E per finire, rimanendo nell'ambito dei suoi rapporti col fashion system: nel 2025 era a Roma assieme alla fidanzata Isabel Haugseng Johansen alla sfilata di Dolce & Gabbana.