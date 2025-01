video suggerito

Chiara Ferragni, il look invernale bianco e nero si abbina alla borsa da 50mila euro Chiara Ferragni ha sfoggiato una delle sue prestigiose borse per una giornata di lavoro a Milano: l’influencer ha abbinato il modello di Hermès con un paio di sneakers con stampa coccodrillo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo le vacanze natalizie. L'influencer ha trascorso il Natale con la famiglia in montagna, per poi trascorrere il Capodanno con amici e con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Tra escursioni a St. Moritz e cene ad alta quota, la vacanza si è conclusa. Tornata a casa, l'imprenditrice è tornata a lavoro mentre aspetta il ritorno dei bambini, Leone e Vittoria, che sono partiti in vacanza con Fedez a St. Barth. I primi look invernali per il ritorno in città, fatti di cappotti fluffy e capi comodi, sono spesso accompagni da borse griffate.

La borsa griffata di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto una felpa bianca color panna fluffy con cappuccio e pantaloni neri skinny per affrontare il freddo di Milano. Il look è completato da una sciarpa nera e da una borsa super chic firmata Hermès. Si tratta del modello Birkin, di cui Ferragni possiede diversi modelli in svariate colorazioni, che prende il nome dalla cantante Jane Birkin a cui la borsa è dedicata

Chiara Ferragni con la Birkin nera

L'influencer possiede borse in diversi materiali, compresa questa in coccodrillo nera di cui ne possiede anche un modello color rosso vernice. Il modello nero è una Birkin 25 cm in coccodrillo niloticus nero, modello estremamente raro e disponibile soltanto sugli e-commerce di seconda mano come Collector Squadre. Qui la borsa è venduta a 50mila euro: il prezzo è quello che tendenzialmente viene assegnato alle Birkin piuttosto rare e introvabili.

Borsa Hermès Birkin 25 cm in coccodrillo niloticus nero | Foto Collector Square

Ferragni ha scelto di completare il look con un paio di scarpe con stampa coccodrillo: l'influencer ha abbinato la borsa di Hermès a un paio di Converse All Star nere che, al posto della tradizionale tela, presentano una texture coccodrillo.

Le scarpe e la borsa coccodrillo