Il look a quadri di Chiara Ferragni: la giacca plaid si abbina alla borsa da 45mila euro Chiara Ferragni opta per un blazer a quadri rossi e neri modello “bosciaolo” per una giornata a Milano: il blazer si abbina alle sneakers a scacchi e a una borsa super lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha cominciato il 2025 nel migliore dei modi. Ha festeggiato il Capodanno con gli amici a Courmayeur e con lei c'era anche il nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Proprio in questi giorni, l'influencer ha voluto smentire ufficialmente le voci su una sua presunta gravidanza che circolavano da qualche settimana. Sempre in queste prime settimane del 2025, poi, Ferragni ha dovuto affrontare anche le conseguenze "social" per aver condiviso una foto di un'altra influencer senza taggarla, cosa che ha suscitato un po' di dibattito sui social. Tornata dalla montagna, però, non ha rinunciato agli abiti da neve, visto le temperature rigide di Milano in questi primi giorni di gennaio. Per una giornata in città, Ferragni opta per una camicia plaid e un paio di sneakers a scacchi.

La camicia plaid di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni torna a sfoggiare una delle tendenze dell'Autunno/Inverno 2022 ovvero le camicie a quadri. L'imprenditrice sceglie un blazer leggermente oversize che ricorda una camicia plaid a quadri rossi e neri effetto "boscaiolo", impreziosito da una serie di frange che cadono dalle due maxi tasche. La fantasia a quadri è perfetta per l'inverno e si abbina a un paio di pantaloni in denim e una canottiera bianca. A completare il look un paio di intramontabili Vans Slip-On Checkerboard a quadretti bianchi e neri, per un look un casual e sportivo.

Chiara Ferragni con il blazer plaid

Il look sportivo è completato da una borsa che fa parte della collezione infinita di accessori dell'imprenditrice. Ferragni ha scelto di sfoggiare una mini Kelly di Hermès nera in pelle da portare a mano: la borsa, piuttosto rara da trovare sul mercato, viene venduta sui principali siti costa 45mila euro.

Chiara Ferragni con la mini Birkin