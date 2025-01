video suggerito

Quanto costa il casco da neve griffato che Chiara Ferragni indossa a St Moritz Chiara Ferragni ha cominciato il nuovo anno in montagna alle prese con una delle sue grandi passioni, gli sci. Quale migliore occasione di questa per indossare un casco da neve griffato? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ha dato il via al 2025 in montagna, per la precisione a St Moritz, dove ha organizzato una vacanza con gli amici di sempre, quelli che l'hanno aiutata e sostenuta durante l'anno più difficile della sua vita. Ora che si è finalmente lasciata alle spalle sia lo scandalo dei pandori Balocco che la separazione da Fedez, sembra essere pronta per affrontare ogni novità col sorriso e con lo stile glamour che da sempre la contraddistinguono. Se nelle prime ore del nuovo anno aveva puntato tutto su shorts e pelliccia, ora si sta dedicando alla sua passione per gli sci, naturalmente senza rinunciare a un tocco griffato.

Il look da neve di Chiara Ferragni

Non è una novità che Chiara Ferragni sia appassionata di sci, anzi, proprio di recente sui social ha definito la vacanza in montagna come la sua "vita ideale". Ieri ha trascorso tutta la giornata sulle piste nonostante il mignolo del piede rotto e ne ha approfittato per sfoggiare un look a tema neve in total white.

Chiara Ferragni con casco Prada

Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha completato il tutto con un casco da sci firmato Prada, per la precisione un modello total black dell'iconica Linea Rossa realizzato in special edition per Oakley. A ventilazione regolabile, l'accessorio è un perfetto mix di comfort e funzionalità, qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 690 euro.

Leggi anche Il 2024 di Chiara Ferragni, dalla tuta grigia del video di scuse al revenge dress della rinascita

Casco da neve della Linea Rossa di Prada

Chiara Ferragni, la nuova acconciatura "da montagna"

Per rendere ancora più piacevole e sbarazzina la vacanza di inizio anno sulla neve, Chiara Ferragni ha anche cambiato acconciatura, adeguando l'hair look al casco da sci. Se fino ad oggi aveva puntato quasi sempre su capelli sciolti e lisci, ora ha sfoggiato delle adorabili treccine laterali e basse, proprio come quelle che tanto ama la seconda figlia Vittoria.

Chiara Ferragni con le treccine

Non ha esitato a mostrarle con orgoglio sui social, dove si è lasciata immortalare in pista al motto di "Braid girl". Insomma, l'imprenditrice sembra essersi lasciata finalmente alle spalle le bad vibes del 2024: ora è pronta per ricominciare col sorriso e con l'entusiasmo che da sempre la contraddistinguono.