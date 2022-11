Le camicie a quadri sono la tendenza dell’autunno: Chiara Ferragni la indossa senza nulla sotto Chiara Ferragni dà una svolta femminile al capo “da boscaiolo” per eccellenza: la camicia check oversize, uno dei capi must dell’autunno 2022.

A cura di Beatrice Manca

Burberry, Chiara Ferragni in The Attico, Dsquared2

Foliage, sentieri nei boschi, brina mattutina: l'autunno, nel mondo della moda, coincide con lo stile "lumberjack", fatto di camicie a quadri, gilet e scarponcini. Non può mancare nell'armadio una camicia di flanella: dal grunge di Kurt Cobain alle rivisitazioni glamour delle passerelle Autunno/Inverno 2022-23, la camicia oversize a quadri non è mai passata di moda. Anzi: è l'alleata di stile per queste giornate di tempo incerto, da indossare come giacca.

Il ritorno delle camicie a quadri per la moda Autunno/Inverno 2022-23

Dimenticatevi le classiche camicie da boscaiolo a quadrettoni rossi e neri: la moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 propone le camicie in flanella coloratissime, da portare sovrapposte a altri capi. La linea è sempre oversize, morbida e ampia, da portare anche al posto della giacca in questo autunno particolarmente mite.

La camicia a quadri di Burberry

I colori spaziano dal grigio al blu elettrico, dal rosa al verde inglese. Per gli abbinamenti non ci sono regole: anzi, tendenza dell'autunno è proprio quella dia mischiare le fantasie. Via libera quindi a camicie check e mantelle a quadretti, gilet a rombi e gonne a quadri.

La camicia a quadri di Kenzo

Chiara Ferragni indossa la camicia check senza reggiseno

La camicia in flanella a quadri è tra i capi must dell'autunno: non poteva certo lasciarsela sfuggire Chiara Ferragni, che rilancia il capo grunge in versione femminile e sexy. L'imprenditrice digitale ha indossato una camicia oversize rosa del brand The Attico abbinata a un paio di jeans strappati.

Chiara Ferragni

Il look casual perfetto per un weekend di relax: Chiara Ferragni ha aggiunto un tocco di sensualità al capo genderless indossandola aperta, senza nulla sotto. Per uscire ha completato il look con una minibag azzurra e un tank top semi trasparente, calvalcando il trend ‘no bra'. La camicia di flanella non invecchia mai anzi, diventa più trendy e femminile ogni stagione che passa.