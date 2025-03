video suggerito

Chiara Ferragni e la borsa gigante per il weekend in montagna a Courchevel: cosa c’è dentro Chiara Ferragni sta trascorrendo un weekend in Francia dove, sabato 15 marzo, assisterà alla sfilata di Moncler. L’imprenditrice ha ricevuto, come molti altri ospiti al fashion show, una maxi borsa che conteneva un perfetto look da montagna. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni questi primi mesi del 2025 sono stati mesi di ripartenza. L'imprenditrice è tornata infatti a partecipare alla Fashion Week di Parigi, dove ha assistito a due show, e a quella di Milano. Sempre a febbraio è tornata in copertina su un magazine, per la precisione Elle Romania, per poi completare questo "fresh start", come l'ha chiamato lei, con una ricapitalizzazione della sua società, Fenice Srl. Un'operazione necessaria per poter ripartire dopo le perdite relative al Pandoro gate. Nel frattempo, dal punto di vista sentimentale, la relazione con Giovanni Tronchetti Provera sembra procedere a gonfie vele: i due sono stati immortalati spesso insieme a Milano oppure durante qualche weekend trascorso in Engadina. Questo weekend Ferragni è partita per Courchevel, località sciistica super glamour in Ftancia, per una sfilata molto importante.

Chiara Ferragni a Courchevel per Moncler

Moncler ha invitato diversi vip e celebrities a Courchevel, tra cui Michelle Hunziker e molti altri, per assistere alla sfilata dove verrà presentata la collezione Autunno/Inverno 2025-26. Chiara Ferragni ha condiviso alcuni scatti dall'hotel in cui soggiorno e dal ristorante dove ha trascorso la cena.

Chiara Ferragni

All'arrivo nella camera d'albergo, l'influencer ha condiviso uno scatto mentre sfoggia una maxi bag in nylon trapuntato. Si tratta di un modello gigante della borsa tote Caradoc di Moncler, disponibile in diversi colori, dal bianco al verde oliva, e che probabilmente è stata donata agli ospiti della sfilata come regalo di benvenuto. Un accessorio che sicuramente non passa inosservato. Su TikTok , Ferragni ha mostrato il contenuto della maxi bag: un paio di scarponi da montagna firmati Moncler, un cappello bianco in lana con il logo del brand e una mantellata trapuntata sempre color bianco ottico. Un outfit perfetto per sciare senza rinunciare allo stile.

Leggi anche Chiara Ferragni nella spa "notturna": per la vacanza di fine gennaio torna nel suo posto del cuore