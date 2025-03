video suggerito

Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi: il look da oltre 5mila euro con la camicia con corsetto incorporato Chiara Ferragni è tornata alla Fashion Week di Parigi: l'imprenditrice ha sfoggiato un look mannish black and white con orecchini surrealisti per partecipare alla sfilata della Maison Schiaparelli.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata alle sfilate di Parigi. L'imprenditrice, dopo il ritorno alla Milano Fashion Week della scorsa settimana, sta partecipando ad alcuni degli show della Settimana della Moda francese. Dopo Stella McCartney, giovedì 6 marzo ha preso parte alla sfilata di Schiaparelli al Musee d'Art Modern di Parigi. In questi ultimi giorni, poi, Ferragni ha risposto anche a un giornalista di Rai 3 rivelando le sue sensazioni riguardo l'udienza sul Pandoro Gate, che si terrà a settembre a Milano. Tra una Settimana della Moda e l'altra, Ferragni ha trascorso un weekend con i figli e la sorella Francesca sulle Dolomiti. Per la sfilata di uno dei brand con cui ha collaborato negli anni, Ferragni ha scelto un look dallo stile mannish con gioielli dall'ispirazione surrealista.

Il look di Chiara Ferragni alla sfilata di Schiaparelli

Per la sfilata di Schiaparelli, Chiara Ferragni punta sul black and white. L'imprenditrice è tornata ad assistere allo show disegnato da Daniel Roseberry a quasi due anni di distanza. Schiaparelli è stato una delle Maison che aveva realizzato gli abiti per la sua co-conduzione a Sanremo nel 2023 e collabora da anni con Ferragni, per questo non stupisce che sia stato anche uno fra i primi a rivolgere l'invito a Ferragni per questo suo ritorno nel fashion world.

Chiara Ferragni da Schiaparelli

Per lo show Ferragni ha sfoggiato un look mannish con camicia alla mao bianca con tanto di corpetto incorporato e maniche a sbuffo. A completare il look un paio di pantaloni sartoriali neri e scarpe coordinati. La Corset Shirt della collezione Primavera/Estate 2025 in cotone con maniche lunghe e arrotondate che si stringono sul fondo: la camicia presenta una corsetto integrato che dà un effetto slim sulla vita. La camicia viene venduta a 4500 euro sul sito del brand.

Chiara Ferragni con la Corset Shirt

Infine i Charm Ring, orecchini a clip in ottone dorato, presentano la forma a occhio e a naso, ricordando l'anima surrealista della Maison fondata da Elsa Schiaparelli. I gioielli vengono venduti a 950 euro sul sito del brand.

Gli orecchini di Chiara Ferragni firmati Schiaparelli