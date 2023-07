Chiara Ferragni dà il via alle sfilate di Parigi: da Schiaparelli indossa l’abito col seno a punta È partita la Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture, a dare il via alle danze è stata la Maison Schiaparelli. Tra gli ospiti non poteva mancare Chiara Ferragni, che per l’occasione ha sfoggiato un look dark con il seno “a punta”.

A cura di Valeria Paglionico

È ufficialmente partita la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e fino al prossimo 6 luglio saranno molte le Maison che presenteranno le loro collezioni di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-24. Ad aprire le danze questa mattina è stata la Maison Schiaparelli, che in passerella ha lanciato una nuova linea con cui ha "dipinto" il corpo umano. Allo show non sono mancati gli ospiti speciali seduti tra le prime file del front-row, anche se la più attesa era in assoluto Chiara Ferragni. Reduce dall'esperienza sanremese realizzata in collaborazione col brand, non poteva mancare a un appuntamento tanto atteso: ecco cosa ha indossato.

Chiara Ferragni in total black alle sfilate di Parigi

Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week dedicata all'Haute Couture. Ha lasciato Leone e Vittoria con i nonni ed è partita ieri sera alla volta della Francia con una valigia carica di abiti e borse griffate. Questa mattina ha dato il via alle sfilate trasformandosi in una "Schiaparelli Girl" per l'esclusivo show firmato da Daniel Roseberry. Per l'occasione è diventata una dark lady con un lungo abito scampanato decorato all-over con dei ricami floreali in velluto tono su tono. Si tratta di un capo con la gonna a ruota lunga fin sotto al ginocchio, il bustier aderente e le spalline sottili incrociate, la sua particolarità? Il reggiseno scultura a punta realizzato con del raso intrecciato come a formare due rose sul seno.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Gli stivali di vernice di Chiara Ferragni

A completare l'outfit da sfilata di Chiara Ferragni non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour e audaci, tutti firmati ancora Schiaparelli.

Chiara Ferragni a Parigi

Ha abbinato l'abito a un paio di stivali cuissardes di vernice nera, un modello a punta e col tacco alto irregolare, mentre alle orecchie ha sfoggiato dei maxi pendenti gold con delle code di pesce in fila. Capelli sciolti e leggermente ondulati, occhiali da sole scuri in pieno stile diva e manicure multicolor: con l'aiuto dell'amico stylist Fabio Damato, il primo a mostrarla tra "le grinfie" dei fotografi, l'imprenditrice ha mixato alla perfezione eleganza e originalità, dando prova di non avere rivali in fatto di look.