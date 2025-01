video suggerito

Chiara Ferragni in città non rinuncia agli stivali da neve (ma in versione "pantofole") Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo aver trascorso le vacanze di Natale in montagna. L'accessorio a cui non ha alcuna intenzione di rinunciare? Gli stivali da neve, anche se per la città ha optato per un modello "pantofola".

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle l'ultimo anno difficile che l'ha vista affrontare sia lo scandalo dei pandori che la separazione da Fedez. Ha dato il via al 2025 in uno dei suoi posti del cuore, St Moritz, dove ha organizzato una lunga vacanza con gli amici più cari. Complice la sua passione per gli sci, ha trascorso le giornate tra piste e sport, il tutto senza rinunciare a un tocco glamour con una serie di capi griffati da montagna. L'accessorio che ha accompagnato ogni singolo momento "ad alta quota"? Gli stivali da neve, a cui sembra non voler proprio rinunciare neppure dopo essere tornata a Milano.

Chiara Ferragni, il rientro in città è casual

Per Chiara Ferragni la "pacchia" è finita: da qualche giorno è rientrata a Milano dopo le vacanze di Natale e ha ripreso la normale routine quotidiana fatta di impegni lavorativi, ore e ore in ufficio e dolci momenti con i bimbi. Nonostante ciò, sembra non aver perso il sorriso e si gode ogni momento libero all'aria aperta tra giochi e passeggiate. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Sta puntando solo su dei look casual (come lei stessa ha specificato sui social con un album accompagnato dalla didascalia "These days casual fits"). Pantaloni over a vita alta, camicia di flanella a quadroni e maxi pelliccia total white: per completare il tutto l'imprenditrice ha indossato degli originali stivali da neve.

Chiara Ferragni con i Moon Boots

Quanto costano gli stivali-pantofola di Chiara Ferragni

Chi ha detto che gli stivali da neve possono essere indossati solo in montagna? Chiara Ferragni sta stravolgendo il classico dress code da città e, complice il freddo degli ultimi giorni, sta sfoggiando i classici boots in pelliccia anche a Milano.

Mule Beads di Moon Boots

Al posto del tradizionale modello alto fino al polpaccio, ha però optato per una variante "pantofola". Si tratta dei Mule Beads di Moon Boots, delle calzature in pelle scamosciata con fodera in schiuma, suola in gomma, lacci con perline e interni furry, la loro particolarità? Lasciano il tallone scoperto proprio come delle pantofole (costano 220 euro). Scommettiamo che diventeranno le scarpe più desiderate dell'inverno 2025?