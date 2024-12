video suggerito

La nuova borsa natalizia di Chiara Ferragni è in coccodrillo rosso e costa quasi 60mila euro Chiara Ferragni ha una nuova borsa in stile natalizio e non ha esitato a sfoggiarla in queste settimane che precedono le feste. È in pelle di coccodrillo rossa e vale una fortuna: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni il Natale 2024 sarà decisamente particolare: è il primo che trascorrerà con la sua "nuova" famiglia dopo la separazione da Fedez. Nonostante sia stato difficile per lei affrontare un simile cambiamento, è riuscita a ritrovare la serenità e ora si gode la magia delle feste in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria, con i quali proprio di recente ha organizzato un suggestivo viaggio in Lapponia nel vero villaggio di Babbo Natale. Il dettaglio che non è cambiato nonostante i moltissimi stravolgimenti che l'hanno vista protagonista nell'ultimo anno? La sua passione per la moda: ecco la borsa in pieno stile natalizio che è entrata a far parte della collezione da sogno che ha spesso mostrato sui social.

Il look natalizio di Chiara Ferragni

Da qualche mese a questa parte Chiara Ferragni è tornata a fare i fit check che tanto ama, rivelando così i look scelti per i diversi appuntamenti quotidiani. Dopo i completi all'insegna dell'animalier, da quello con gli stivali pitonati a quello con il cappotto "dalmata" in stile La carica dei 101, ora ha lasciato spazio al glamour. In un album natalizio accompagnato dalla didascalia "Christmas thingz" ha posato tra le mura domestiche con indosso un paio di pantaloni di pelle dark, una t-shirt con la stampa colorata sul petto e un candido cappotto furry dai volumi oversize. A fare la differenza è stata la borsa total red: una rara Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo.

Chiara Ferragni con la Birkin bag di Hermès

Chiara Ferragni con la rara borsa griffata

Non è la prima volta che Chiara Ferragni indossa una Birkin di Hermès, anzi, ne possiede un'intera collezione super costosa, ma fino ad ora non aveva mai sfoggiato questa "chicca" in stile natalizio. Si tratta della Birkin 30 cm in coccodrillo niloticus rosso, un modello rarissimo con inserti in metallo dorato, il lucchetto rivestito e il campanellino.

Borsa Hermès Birkin 30 cm in coccodrillo niloticus rosso

Qual è il suo prezzo? Facendo parte di una vecchia collezione, è disponibile solo sugli e-commerce di moda di lusso vintage, dove viene venduta in ottime condizioni 59.800 euro. In quanti sognano di completare i loro look delle feste con un accessorio tanto esclusivo? Chiara Ferragni lo sta facendo e con ogni probabilità continuerà a usare la "red bag" di Hermès fino alla fine del periodo natalizio.