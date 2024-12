video suggerito

Chiara Ferragni col cappotto dalmata: affronta il freddo con la maxi pelliccia animalier Chiara Ferragni continua a dettare legge in fatto di tendenze. Per affrontare il freddo milanese ha indossato una maxi pelliccia a effetto dalmata che sembra essere uscita dal film La carica dei 101. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni è finalmente tornata alla sua vita "normale" dopo l'ultimo anno difficile. Tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, si è ritrovata a dover affrontare grandi cambiamenti ma, nonostante l'iniziale momento di smarrimento, è riuscita a ritrovare la felicità. Certo, il Natale che si appresta ad arrivare per lei sarà molto diverso rispetto agli scorsi anni, ma i piccoli Leone e Vittoria, la sua più grande forza, lo renderanno sicuramente speciale. Il simbolo del fatto che è di nuovo serena? Ha ripreso a fare i classici "fit-check", mostrando i look scelti per i diversi eventi della quotidianità. L'ultimo arrivato, in particolare, sembra essere uscito dal film di animazione La carica dei 101.

Chiara Ferragni segue il trend animalier per l'inverno 2024-25

L'inverno 2024-25 sembra essere la stagione dell'animalier in ogni sua forma e a darne prova è stata Chiara Ferragni che, dopo gli stivali pitonati super glamour, ora ha sfoggiato un nuovo cappotto che non può passare inosservato. Per affrontare le temperature rigide tipiche di questo periodo ha indossato una maxi pelliccia a effetto dalmata che secondo i followers sembra essere uscita dall'iconico film Disney La carica dei 101. Per la precisione si tratta di un modello lungo fino ai piedi in black&white, le cui "macchie" sembrano essere più quelle di una mucca che di un dalmata. Chiara l'ha portata sbottonata, rivelando un paio di pantaloni di pelle abbinati a degli stivali col tacco-zeppa asimmetrico (entrambi di The Attico).

Chiara Ferragni con la maxi pelliccia

La borsa over charming di Chiara Ferragni

Per completare il tutto Chiara Ferragni non ha rinunciato a degli ulteriori accessori griffati e glamour. Ha aggiunto un tocco anni '90 con un cappello a basco di Vivienne Westwood, per la precisione un modello di lana leggermente oversize con l'iconico Orb sul davanti (il simbolo del brand).

Leggi anche Gli stivali pitonati come quelli di Chiara Ferragni tornano a essere il must dell'inverno 2025

La borsa Balenciaga col peluche portachiavi

Non è mancata la borsa di lusso, la Neo Cagole di Balnciaga, alla quale ha aggiunto un adorabile portachiavi di peluche a forma di husky, seguendo così la mania dell'over charming. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sguardo sereno: l'imprenditrice è tornata a dominare l'universo fashion con i suoi look all'insegna dello stile cool e contemporaneo.