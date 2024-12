video suggerito

Gli stivali pitonati come quelli di Chiara Ferragni tornano a essere il must dell’inverno 2025 Chiara Ferragni si è ancora una volta riconfermata trend setter. Per l’inverno 2025 ha lanciato quello che si preannuncia il capo must di stagione: gli stivali pitonati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ripreso la sua "normale" vita dopo il momento difficile vissuto negli ultimi mesi a causa dello scandalo dei pandori Balocco e della separazione da Fedez. Certo, è rimasta a lungo lontana dai social per affrontare il dolore senza sentire il peso dei riflettori, ma ora sembra aver ritrovato la sua innata serenità. Non sorprende, dunque, che sui social abbia ricominciato a documentare i look scelti per gli impegni quotidiani, dagli appuntamenti di lavoro alle uscite serali. Nelle ultime ore, in particolare, ha riciclato un accessorio appariscente e glamour destinato a diventare il must dell'inverno 2025. Di cosa si tratta? Degli stivali pitonati: ecco tutti i dettagli.

Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale dell'inverno 2024-25 ma, complici le temperature sempre più fredde, praticamente tutti hanno rispolverato gli abiti pesante e gli accessori che tengono al caldo. Cos'è che non può proprio mancare nel proprio armadio per affrontare il gelo con stile? Gli stivali pitonati. Già di tendenza negli anni scorsi, a rilanciarli anche in questa stagione è stata Chiara Ferragni, che proprio nelle ultime ore ha riciclato un modello che aveva già sfoggiato spesso in passato: gli FF Kaligraphy Boots di Fendi (da 2.751 euro). Attualmente fuori commercio perché parte della collezione Autunno/Inverno 2019-2020, sono stati riproposte in nuove versioni da moltissimi brand contemporanei.

Chiara Ferragni con gli stivali Fendi

Come abbinare gli stivali pitonati in inverno

Gli stivali pitonati sono grintosi e appariscenti, tanto che è impossibile passare inosservati quando si indossano. Viene dunque naturale chiedersi: come vanno abbinati? A dare una "lezione di stile" è stata proprio Chiara Ferragni, che sui social si è mostrata super trendy con i "Pitone Boots" e un mini dress di The Attico color fango, un modello a felpa con la gonna leggermente asimmetrica che ha lasciato le gambe scoperte.

Chiara Ferragni in The Attico

Insomma, il segreto per rendere gli stivali pitonati il capo chiave del proprio look è non osare in fatto di colori, evitando le fantasie multicolor e optando per l'effetto monocromatico. In quante aggiungeranno un tocco glamour al loro inverno proprio con l'accessorio amatissimo da Chiara Ferragni?