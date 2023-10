Chiara Ferragni e gli stivali pitonati: quanto costa l’accessorio must di stagione Chiara Ferragni sceglie un look perfetto per le serate d’autunno abbinando un vestito midi a un paio di stivali sotto il ginocchio.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni e il dettaglio degli stivali

Tra i fasti del lussuoso hotel affacciato sull'Arno e una cena con amici e famiglia, Chiara Ferragni è reduce da un weekend a Firenze insieme ai figli Leone e Vittoria. L'imprenditrice per una delle serate in Toscana ha creato un outfit abbinando un brand low cost con un capo brand di lusso .

Chiara Ferragni

Quanto costa il look di Chiara Ferragni

Nei bellissimi spazi dell'hotel extralusso di Firenze, Chiara Ferragni ha immortalato il look scelto per una delle serate trascorse nel capoluogo toscano. Perfetto per le giornate d'autunno, nell'outfit si abbinano un vestito midi in maglia color nude, con scollo rotondo, e spacco a un paio stivali sotto il ginocchio con tacco e dalla punta tonda.

Lo spacco dell’abito midi di Chiara Ferragni

L'abito è del brand low-cost Bershka e viene venduto sul web a 35,99 euro, mentre gli stivali FF Kaligraphy Boots in versione pitonata sono di Fendi e costano circa 2751 euro, ma sono sold out perché fanno parte di una vecchia collezione. Non è la prima volta che Chiara Ferragni abbina capi accessibili con abiti di brand di lusso. Per volare in Inghilterra al concerto dei Blink 182, in occasione del compleanno di Fedez, l'imprenditrice aveva scelto di indossare un top bianco di Bershka sotto ad un bomber in pelle firmato Prada.

Il total look di Chiara Ferragni

Il dettaglio sugli stivali di Chiara Ferragni

Il modello degli stivali indossati da Chiara Ferragni fa parte di una collezione particolare del brand. Dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld, avvenuta il 19 febbraio 2019, la Maison romana celebrò lo stilista facendo sfilare la collezione da lui disegnata prima della morte, presentandola sulla passerella Autunno/Inverno 2019-2020.

FF Kaligraphy Boots di Fendi

Nell'ultima collezione disegnata da Lagerfeld per il brand compaiono molti accessori con la cosiddetta "Karligraphy", ossia il tradizionale logo FF scritto in corsivo. Anche gli stivali indossati dall'influencer riportano, sotto le trame della pelle in pitone, la doppia effe in corsivo, simbolo di un'era che ha segnato il mondo della moda.