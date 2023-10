Chiara Ferragni, weekend a Firenze con Leone e Vittoria: quanto costa l’hotel super lusso Chiara Ferragni sta trascorrendo un weekend autunnale con i figli in un albergo extralusso: quanto costa una notte nel super hotel.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Weekend d'autunno in famiglia per Chiara Ferragni. L'influencer sta trascorrendo qualche giorno di relax con i figli Leone e Vittoria e alcuni amici come Veronica Ferraro e Chiara Biasi a Firenze. Pochi giorni fa, Ferragni ha partecipato al primo live di X Factor, dove Fedez è tornato a ricoprire il ruolo di giudice, e ora si concede un po' di svago nel capoluogo toscano. Non è passato inosservato il bellissimo hotel con vista su Ponte Vecchio dove l'influencer ha scelto di soggiornare. Scopriamo qual è l'albergo extralusso scelto da Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni nella sua stanza d’albergo a Firenze

L'hotel scelto da Chiara Ferragni per il weekend a Firenze

L'hotel Lungarno è un'istituzione nel settore alberghiero fiorentino. La sua posizione privilegiata in Borgo San Jacopo consente alla struttura di offrire una vista mozzafiato su Ponte Vecchio e sull'Oltrarno. L'hotel ha al suo interno anche un ristorante 1 Stella Michelin, il Borgo San Jacopo.

Il ristorante dell’hotel

Tra le 65 camere presenti è possibile scegliere tra diverse opzioni. La Lungarno Double, una camera doppia tradizionale con letto matrimoniale, per una notte costa 560 euro. La Family Room, dotata di un letto matrimoniale e due letti singoli, costa 637 euro. La stanza scelta da Chiara Ferragni, invece, fa parte di una delle diverse suite disponibile nell'hotel. Si tratta della Suite Picasso River View, con finestre vetrate che offrono una panoramica incredibile sull'Oltrarno.

Una delle suite dell’hotel Lungarno

Quanto costa in una suite dell'hotel Lungarno a Firenze

La stanza, arredata sui toni del blu e del bianco, è dotata di salotto, una zone notte con letto matrimoniale e un piccolo terrazzo che dà l'illusione di essere sospesi sull'acqua. Sul mini davanzale sono presenti due sedie in velluto rosso: un piccolo spazio dove ritagliarsi un momento di pausa nell'atmosfera romantica di Firenze. Arredata con mobili d'epoca e diverse opere d'arte, in camera è stata allestita per l'occasione una piccola tenda canadese dove i piccoli Leone e Vittoria possono giocare.

La tenda canadese nella stanza d’albergo

Come riportato sul sito dell'hotel, la camera è l'ideale per tre persone ma può essere collegata ad una seconda stanza in modo da trasformare la suite in un mini appartamento con due camere e due bagni. Il bagno, che Chiara Ferragni ha mostrato nel post dedicato al suo soggiorno, è interamente arredato in marmo ed è arricchito con una vasca idromassaggio e una doccia matrimoniale. La Suite Picasso River View costa per una notte dai 1.800 ai 1.620 euro a notte: il prezzo varia in base al periodo e alla data della prenotazione.