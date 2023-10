Fedez e Chiara Ferragni dai Blink-182: lui con look da fan, lei con il chiodo rock da quasi 5mila euro I Ferragnez hanno partecipato al concerto dei Blink-182. La coppia ha scelto un look da vere rockstar per la live a Manchester.

Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Manchester per il concerto dei Blink-182. Dopo i problemi di salute delle scorse settimane, Fedez ha potuto festeggiare i suoi 34 anni al concerto di uno dei suoi gruppi preferiti. "Il compleanno più bello di sempre", ha scritto così in un lungo post su Instagram in cui spiegava il legame speciale con la band. Sui social la coppia ha condiviso le foto del viaggio e del dietro le quinte con i componenti del gruppo, mostrando ai fan uno spaccato di felicità dopo i tanti momenti difficili.

Il look da fan di Fedez

Per Fedez i Blink-182, tra le altre cose, sono stati: il primo concerto a cui ha partecipato, "la colonna sonora" della sua adolescenza e "il motivo per cui ha iniziato a fare musica". Nello scatto nel backstage della live a Manchester, Fedez sembrava uno dei componenti del gruppo. Il cantante ha infatti indossato un outfit molto simile a quello dei membri della band.

Instagram @fedez

Fedez non poteva non indossare la t-shirt bianca con il logo della band, un dettaglio fondamentale per un fan così sfegatato. In abbinamento alla maglietta, un paio di cargo pants neri e un paio di sneakers nere.

Instagram @chiaraferragni

Il look rock di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata ancora una volta al fianco di Fedez per stringergli la mano sotto al palco dei Blink-182. Per l'occasione anche lei ha scelto di adeguarsi al "mood rock" con anfibi e giacche di pelle. Negli scatti del dietro le quinte della live, l'influencer indossava un chiodo di pelle, un modello simile a un bomber in nappa di Prada da 4,700 euro.

Instagram @fedez

Sotto alla giacca aveva un maglioncino bianco cut out di Bershka da 19,90 euro. Ha poi completato l'outfit con un jeans chiaro a vita bassa e un paio paio di anfibi (modello High Boot Girls Club) del suo brand da 289,95 euro. Nel look "da vera rockstar", però, spiccava la borsa Chanel, la Caviar Leather Timeless CC Hob. Forse uno dei suoi pezzi preferiti della sua collezione di borse griffate.