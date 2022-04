Chiara Ferragni con la Chanel gigante: la borsa più grande della sua collezione è un’icona vintage Chiara Ferragni non ha mai nascosto di avere una collezione di borse da capogiro ma sono le Chanel a essere le sue preferite. Di recente sui social ne ha mostrata una unica e vintage, la cui particolarità sta nelle dimensioni davvero enormi.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la fashion influencer italiana più famosa al mondo, su Instagram conta quasi 27 milioni di fan e non sorprende che riesca a lanciare mode e tendenze con un unico scatto. Non ha mai nascosto di vantare un armadio da capogiro, in più di un'occasione ha mostrato nelle Stories le stanze dedicate ai vestiti e alle scarpe, affidandosi addirittura a dei professionisti per tenerle sempre in ordine perfetto. Le borse, in particolare, sono tra i suoi accessori preferiti, tanto che negli anni è riuscita a dare vita a una collezione da sogno. Di recente ha mostrato ai followers una chicca davvero esclusiva e originale che di sicuro farà girare la testa agli amanti delle it-bag iconiche: ecco di cosa si tratta.

La Chanel XXL di Chiara Ferragni

La primavera è ormai arrivata e, complice il cambio di stagione, Chiara Ferragni ha pensato bene di mettere ordine nel suo armadio. Tra gli innumerevoli capi sparsi nelle stanze al primo piano della sua casa milanese, ha ritrovato una borsa che forse aveva dimenticato ma che di sicuro farà impazzire i fashion addicted più incalliti. Si tratta della classica tracolla Chanel in pelle trapuntata e con la fibbia logata ma declinata in un'insolita versione XXL, tanto che nella didascalia ha scritto "La mia Chanel più grande". Come spiegato dalla stessa Chiara, è un accessorio vintage degli anni '90 ma, essendo iconico, ancora oggi può essere "riciclato", rendendo così ogni tipo di look glamour e originale.

Chiara Ferragni con la borsa Chanel XXL

Chiara Ferragni e la passione per le borse di lusso

È ormai risaputo che Chiara Ferragni abbia la passione per le borse di lusso, basti pensare al fatto che nell'armadio le ha divise per brand e per colore. Le sue preferite sono le Chanel, ne ha più di 50 e sono tutte costosissime ed esclusive. I modelli vintage, in particolare, non sono più in vendita sui canali ufficiali, sono difficilissimi da reperire e in alcuni casi costano una fortuna. La Ferragni, però, "non ha paura di niente" e a quanto pare farebbe di tutto pur di accaparrarsene. La Chanel XXL non sarà dunque l'ultima delle vintage bag che entreranno nel suo guardaroba.