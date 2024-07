video suggerito

Il ritorno del pinocchietto: Chiara Ferragni rilancia il pantalone dell’estate degli anni 2000 Chiara Ferragni si sta godendo la nuova vita dopo la separazione da Fedez ma il dettaglio che non è cambiato è che continua ad avere la passione per la moda. L’ultimo look sfoggiato ha un tocco vintage grazie al pinocchietto ispirato agli anni 2000. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da qualche mese a questa parte Chiara Ferragni ha dato il via alla sua nuova vita: lasciatasi alle spalle lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, ora trascorre le giornate tra impegni lavorativi, uscite in famiglia, vacanze con gli amici ed esperienze sportive. Se fino a qualche settimana fa appariva visibilmente provata dagli incredibili cambiamenti, ora sembra aver ritrovato il sorriso. Attualmente è a Milano, forse per alcuni progetti professionali, e ha approfittato di un appuntamento mattutino per lanciare un trend destinato a diventare tra i più gettonati dell'estate, di cosa si tratta? Dei pinocchietti, i pantaloni sotto al ginocchio che hanno spopolato negli anni 2000 e che ora sono tornati in voga.

Chiara Ferragni rilancia la moda anni 2000

Ricordate i pinocchietti, gli iconici pantaloni sotto al ginocchio che andavano di moda all'inizio degli anni 2000? A quanto pare sono tornati in gran voga, tanto da essere tra gli indiscussi must delle vacanze estive 2024.

Il nuovo look di Chiara Ferragni

A sancirlo è stata Chiara Ferragni, che proprio nelle ultime ore ne ha indossato uno per un impegno mattutino, facendo letteralmente sognare tutti coloro che, come lei, sono stati adolescenti all'inizio del secolo. Né lunghi, né corti, i pinocchietti sono la soluzione perfetta per puntare tutto su uno stile fresco e casual ma senza avere le gambe completamente nude. Che siano oversize, skinny o cargo, non importa, l'unica cosa che conta è che lascino i polpacci scoperti.

Chiara Ferragni col pinocchietto

Il look total white di Chiara Ferragni

Il look dall'animo vintage di Chiara Ferragni è in perfetto stile estivo. Ha seguito il trend del total white abbinando i pinocchietti aderenti e a vita bassa a una canotta in tinta, un modello a costine ma con le fibbie a effetto salopette sulle spalline. Si tratta di un capo firmato Still Here che sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a poco più di 140 euro.

Chiara Ferragni con top Still Here

Non sono mancati gli accessori a contrasto, dagli occhiali da sole tondi e dark alla cintura sottile nere, fino ad arrivare ai dettagli griffati. I mocassini in camoscio beige sono di Miu Miu (prezzo 890 euro), mentre la borsa a spalla è una Clutch Lauren 1980 in pelle intrecciata di Bottega Veneta (3.500 euro). In quante prenderanno ispirazione da lei per le prossime vacanze?

Mocassini Miu Miu