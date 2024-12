Il look invernale di Chiara Ferragni: il cappotto fluffy bianco si abbina alla gonna tartan

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è partita per la montagna dove trascorrerà questi giorni prima di Natale con la madre Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina. La famiglia, infatti, si è diretta verso l'Alpe di Siusi, in Trentino Alto Adige, dove le tre sorelle trascorrevano le vacanze da piccole. Nell'organizzare tutto prima della partenza, Ferragni ha sfoggiato un outfit cozy chic per l'inverno con tanto di capotto fluffy total white e gonna tartan. Un abbinamento che gioca con due texture adatte al clima invernale.

Il look cozy chic di Chiara Ferragni

Per le feste di Natale un bel cappotto bianco, che sia di finta pelle oppure in lana, dà sempre un tocco in più anche ai look più tradizionali. Chiara Ferragni, per esempio, sceglie un outfit molto invernale con gonna tartane e maglione bianco abbinati a un bel cappotto fluffy bianco firmato Giuseppe di Morabito. Realizzato in pelliccia sintetica mongola, il cappotto bianco lungo e leggermente oversize conferisce al look un tocco di morbidezza e calore. Il capo viene venduto sul sito del brand a 1080 euro.

Chiara Ferragni con il cappotto firmato Giuseppe di Morabito

La borsa intrecciata da quasi 4mila euro di Chiara Ferragni

Il look è completato da un mini dalle vibes quasi punk anni Ottanta firmata Versace. Il modello Two-tone Tartan è realizzato sia sui toni del rosso, colore tradizionale della texture tartan, sia sui quelli del viola, che conferiscono al capo un tocco più punk. L'altro dettaglio bianco di questo look super invernale è il maglione bianco in lana e cashmere di MaxMara che viene venduto su alcuni siti di e-commerce a 300 euro.

La gonna tartan firmata Versace

Ultimo dettaglio ultra chic, perfetto per la stagione invernale, è la borsa Andiamo di Bottega Veneta. Realizzata in pelle con il tradizionale motivo Intrecciato e il dettaglio Knot, la borsa scelta da Chiara Ferragni è di dimensione piccola e colore Fondant, perfetto per un anno che sarà dominato dal Mocha Mousse. L'accessorio disegnato da Matthieu Blazy è venduto sul sito del brand a 3800 euro.

La borsa Andiamo di Bottega Veneta