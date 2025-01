Perché Chiara Ferragni a casa ha voluto una lampada del Piccolo Principe

video suggerito

Chiara Ferragni ha fatto un nuovo acquisto per la casa milanese in cui vive con i figli: una lampada del Piccolo Principe. Per quale motivo l'ha definita l'accessorio più bello del mondo?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo una lunghissima vacanza sulla neve organizzata nel periodo natalizio e ora sta lentamente riprendendo la sua normale quotidianità fatta di impegni lavorativi e serate casalinghe. Complice il supporto degli amici di sempre e il ritrovato amore accanto a Giovanni Tronchetti Provera, sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle il 2024 "da incubo", ovvero l'anno in cui si è ritrovata ad affrontare sia lo scandalo dei pandori che il divorzio da Fedez. Attualmente i figli Leone e Vittoria sono a St. Barth col papà e lei ne ha approfittato per darsi allo shopping: ecco per quale motivo nella sua enorme casa a City Life ha voluto una lampada del Piccolo Principe.

La nuova lampada a casa di Chiara Ferragni

Non è la prima volta che Chiara Ferragni mostra l'arredamento scelto per la casa milanese che ha finito di ristrutturare poco più di un anno fa, anzi, in molte occasione ha fatto dei primi piani sui suoi angoli "preferiti", dalla sala cinema al salotto col maxi divano componibile, fino ad arrivare alla zona relax col quadro gold d'ispirazione giapponese.

La nuova lampada di Chiara Ferragni

Ora, sarà perché con i figli lontani ha avuto tempo di darsi allo shopping o perché semplicemente desiderava aggiungere un nuovo tocco personalizzato all'abitazione, ma la cosa certa è che ha acquistato una lampada molto originale: è a forma di luna che si illumina con dei led interni ed è decorata con i protagonisti del Piccolo Principe, ovvero il principino, la volpe e la rosa.

Lampada di Leroy Merlin

Quanto costa la lampada a forma di luna del Piccolo Principe

Dov'è che Chiara Ferragni ha acquistato la lampada ispirata al famoso libro? Da Leroy-Merlin, sul cui sito ufficiale viene venduta a 43.90 euro. Nonostante non si tratti di un arredo di design costoso o personalizzato, l'imprenditrice l'ha definita la "lampada più bella del mondo", a prova del fatto che la desiderava da moltissimo tempo.

Il tatuaggio del Piccolo Principe di Chiara Ferragni

Il motivo di questo legame speciale con l'opera di Antoine de Saint-Exupéry? Da sempre adora il libro e il significato simbolico della storia, tanto da essersi fatta tatuare il Piccolo Principe sulla parte interna dell'avambraccio. I piccoli Leone e Vittoria apprezzeranno come lei il nuovo arredo domestico?

Chiara Ferragni mostra la nuova lampada