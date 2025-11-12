L’orologio di Cristiano Ronaldo dal valore pazzesco: solo 18 pezzi al mondo, in oro bianco e diamanti

Calcio
Cristiano Ronaldo ha fatto recente sfoggio di un orologio da collezione: un Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Solo 18 esemplari al mondo, composto d’oro bianco a 18 carati con oltre 360 diamanti. E dal valore folle.
A cura di Alessio Pediglieri
Tutto ciò che viene indossato da Cristiano Ronaldo diventa oggetto di culto, che sia sul rettangolo di gioco o nella vita di tutti i giorni. Il Re Mida del calcio ha così richiamato l'attenzione dei suoi fan per ciò che ha sfoggiato nella sua intervista rilasciata in esclusiva a Piers Morgan nella quale ha rivelato tantissime verità attorno alla sua carriera, passata, presente e anche futura: un orologio dal valore pazzesco, un esemplare da collezione di cui al mondo ne esistono solo 18 esemplari. Uno dei quali è ben fisso al polso di Cr7.

Nel salotto di uno dei volti televisivi più famosi al mondo, Piers Morgan, Cristiano Ronaldo si è raccontato a 360 gradi, tra aneddoti inediti, concetti ribaditi e consolidati nel tempo, ritornando anche su momenti delicatissimi come la morte e i funerali dell'amico e connazionale Diogo Jota. Un'intervista che ha mostrato anche il volto umano di un fenomeno sportivo che è da sempre anche sinonimo di successo e ricchezza: non a caso, più di una battuta si è riferita al suo status, ai suoi stipendi e acquisti oltre al valore patrimoniale complessivo che è riuscito raggiungere nel tempo.

L'orologio di Cr7: un Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, in 18 esemplari

Così, non è passato inosservato un oggetto in particolare, che particolare non è assolutamente: l'orologio indossato dal portoghese nel corso della chiacchierata divenuta ben presto più che virale, un Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Un esemplare da collezionismo, prodotto da un rivenditore di gioielli e di orologi di lusso newyorkese e che in pochissimi al mondo possono permetterselo. Per la precisione solamente in diciotto: tanti sono infatti gli esemplari prodotti, rendendo l'orologio di fatto un pezzo unico, dotato di ripetizione minuti decimali e di due tourbillon a triplo asse, che contribuiscono ad aumentare l'assoluta precisione nel segnare l'orario.

Il valore assurdo dell'orologio di Ronaldo: più di 1,2 milioni di euro

Ma c'è di più: l'orologio al polso di Cr7 ha anche un valore semplicemente folle. L'orologio è tempestato di oltre 360 ​​diamanti taglio baguette, leggermente meno costosi dei brillanti o smeraldi, ma pur sempre per pochissimi al mondo e che, uniti alla struttura interamente di oro  bianco 18 carati ne fanno aumentare il valore finale. Stimato in circa 1 milione e 200 mila euro. Quasi una inezia per un calciatore che al giorno, grazie all'ultimo accordo con l'Al Nassr guadagna più di 500 mila euro al giorno.

