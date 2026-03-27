Roy Hodgson da record, torna in panchina a 78 anni: torna al Bristol City dopo quarant’anni

Roy Hodgson piazza un nuovo record a 78 anni: è diventato il nuovo allenatore del Bristol City, la prima squadra inglese che ha allenato in carriera nel 1982.

A 78 anni Roy Hodgson torna sorprendentemente in panchina per guidare il Bristol City fino al termine della stagione, dopo l’esonero di Gerhard Struber. L'allenatore inglese torna ad indossare tuta e scarpini proprio dove aveva iniziato la sua carriera inglese nel lontano 1982.

Con una carriera iniziata nel 1976 e più di venti squadre allenate tra club e nazionali, Hodgson ha attraversato decenni di calcio internazionale, sedendo su panchine prestigiose come quelle di Inter, Fulham e Liverpool, oltre alle esperienze alla guida di Inghilterra, Svizzera e Finlandia.

Dopo aver annunciato il ritiro nel 2024 al termine della parentesi al Crystal Palace, conclusa con una salvezza, il suo nome era comunque rimasto spesso al centro di ipotesi di un possibile ritorno in attività.

Hodgson da record: a 78 anni torna in panchina per salvare il Bristol City

Il Bristol City ha chiarito che la scelta è legata soprattutto all’immediato: Roy Hodgson sarà chiamato a incidere sulle ultime sette partite della stagione, con l’obiettivo di migliorare i risultati e allo stesso tempo trasmettere struttura e principi utili per il futuro.

"Ho avuto ottimi colloqui con il consiglio di amministrazione e sono davvero entusiasta dell'opportunità di dare il mio contributo fino alla fine della stagione", ha dichiarato Hodgson a proposito della sua nomina alla guida di una squadra attualmente al 16° posto: "Ci metteremo subito al lavoro".

Il Bristol City, che a febbraio era vicino alla zona playoff per la promozione in Premier League, ha vissuto un netto calo di rendimento, con nove gare consecutive senza vittorie. Ora si trova al sedicesimo posto, lontano dalla corsa promozione e con un margine ancora rassicurante rispetto alla zona retrocessione.

"La nomina di Roy ci aiuterà a definire gli standard e i valori del club di cui avremo bisogno per avere successo in futuro", ha dichiarato l‘amministratore delegato del club Charlie Boss.