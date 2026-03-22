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L’ostentazione del lusso di Cristiano Ronaldo e Georgina: in una sola foto ci sono 18 milioni di euro

Nell’immagine condivisa sui social dalla fidanzata di CR7 ci sono accessori che pochissimi possono permettersi, anche solo per trascorrere una “semplice” serata fuori casa.
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A cura di Maurizio De Santis
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La foto pubblicata da Georgina Rodriguez su Instagram trasuda ricchezza. E tanto per restare in tema, la colonna sonora scelta a corredo ha il titolo eloquente: Diamonds… diamanti, di Rihanna. La donna è con Cristiano Ronaldo in auto, non una qualunque ma una Bugatti Centodieci personalizzata e dotata di tutti gli optional extra-lusso si possano immaginare (e pagare…). E stanno andando a cena, come testimoniato dalla fidanzata (e prossima moglie) di CR7 che in una delle slide mostra anche una delle portate consumate. Tra bolide, monili e accessori vari (senza considerare l'abbigliamento che non s'intravede ma è facile facile pensare sia altrettanto costoso) portano appresso qualcosa come circa 18 milioni di euro, arrotondati al cambio rispetto al valore in dollari degli oggetti raffigurati nello scatto.

CR7 e Georgina a cena con accessori e gioielli extra-lusso

Alla modella basta inquadrare le due mani e un paio di dettagli del volante e del cambio per ostentare quel che in pochi/pochissimi possono "semplicemente" permettersi per trascorrere una serata fuori casa.

Una serata a cena del valore di 18 milioni di euro
Bugatti Centodieci 11 milioni 652mila euro
Anello di fidanzamento: 5 milioni e 179 mila euro
Patek Philippe 5719/10G: 640 mila euro
Patek Philippe 7118/1450R da donna: 388 mila euro

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Conti alla mano, il prezzo della vettura è stimata in 11 milioni 652 mila euro e rotti (13 milioni e 500 mila dollari. L'anello di fidanzamento che luccica per le sfaccettature della pietra preziosa costa 5 milioni 178 mila e rotti euro (6 milioni in dollari). Poi ci sono i due cronografi di marca che valgo tantissimo anche perché impreziositi da altre caratteristiche, non solo tecniche, che li rendono unici. Si tratta di due modelli di Patek Philippe: il primo, 5719/10G al polso del campione portoghese, è stimato intorno ai 604 mila euro (700 mila dollari); il secondo, 7118/1450R da donna, vale "solo" 388 mila euro e rotti (450 mila dollari).

Il matrimonio fissato nella prossima estate, dopo i Mondiali

La storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez è iniziata nel 2016: la narrazione del gossip racconta che Cupido scoccò la fatidica freccia durante incontro a Madrid, quando lei lavorava ancora come commessa in un negozio di alta moda. Dalla loro relazione sono nati due figli insieme (Alana Martina e Bella Esmeralda) e ne crescono altri tre. Dopo anni di fidanzamento, nell'agosto del 2025  è arrivata anche la proposta di matrimonio. Quando sarà celebrato? Non è stata diffusa una data ufficiale, secondo alcuni media dovrebbe avvenire nella prossima estate, dopo i Mondiali 2026.

Il presunto accordo prematrimoniale in caso di separazione

CR7 è noto per l'assoluta precisione con la quale gestisce la propria vita. Ecco perché si vocifera che abbia pensato anche a cosa fare nel caso il rapporto con Georgina dovesse andare male: un accordo prematrimoniale risalente al 2017 che prevede un assegno di mantenimento di circa 100.000 euro al mese e la proprietà della villa di Madrid.

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