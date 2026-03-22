L’ostentazione del lusso di Cristiano Ronaldo e Georgina: in una sola foto ci sono 18 milioni di euro

La foto pubblicata da Georgina Rodriguez su Instagram trasuda ricchezza. E tanto per restare in tema, la colonna sonora scelta a corredo ha il titolo eloquente: Diamonds… diamanti, di Rihanna. La donna è con Cristiano Ronaldo in auto, non una qualunque ma una Bugatti Centodieci personalizzata e dotata di tutti gli optional extra-lusso si possano immaginare (e pagare…). E stanno andando a cena, come testimoniato dalla fidanzata (e prossima moglie) di CR7 che in una delle slide mostra anche una delle portate consumate. Tra bolide, monili e accessori vari (senza considerare l'abbigliamento che non s'intravede ma è facile facile pensare sia altrettanto costoso) portano appresso qualcosa come circa 18 milioni di euro, arrotondati al cambio rispetto al valore in dollari degli oggetti raffigurati nello scatto.

CR7 e Georgina a cena con accessori e gioielli extra-lusso

Alla modella basta inquadrare le due mani e un paio di dettagli del volante e del cambio per ostentare quel che in pochi/pochissimi possono "semplicemente" permettersi per trascorrere una serata fuori casa.

Una serata a cena del valore di 18 milioni di euro

Bugatti Centodieci 11 milioni 652mila euro

Anello di fidanzamento: 5 milioni e 179 mila euro

Patek Philippe 5719/10G: 640 mila euro

Patek Philippe 7118/1450R da donna: 388 mila euro

Conti alla mano, il prezzo della vettura è stimata in 11 milioni 652 mila euro e rotti (13 milioni e 500 mila dollari. L'anello di fidanzamento che luccica per le sfaccettature della pietra preziosa costa 5 milioni 178 mila e rotti euro (6 milioni in dollari). Poi ci sono i due cronografi di marca che valgo tantissimo anche perché impreziositi da altre caratteristiche, non solo tecniche, che li rendono unici. Si tratta di due modelli di Patek Philippe: il primo, 5719/10G al polso del campione portoghese, è stimato intorno ai 604 mila euro (700 mila dollari); il secondo, 7118/1450R da donna, vale "solo" 388 mila euro e rotti (450 mila dollari).

Il matrimonio fissato nella prossima estate, dopo i Mondiali

La storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez è iniziata nel 2016: la narrazione del gossip racconta che Cupido scoccò la fatidica freccia durante incontro a Madrid, quando lei lavorava ancora come commessa in un negozio di alta moda. Dalla loro relazione sono nati due figli insieme (Alana Martina e Bella Esmeralda) e ne crescono altri tre. Dopo anni di fidanzamento, nell'agosto del 2025 è arrivata anche la proposta di matrimonio. Quando sarà celebrato? Non è stata diffusa una data ufficiale, secondo alcuni media dovrebbe avvenire nella prossima estate, dopo i Mondiali 2026.

Il presunto accordo prematrimoniale in caso di separazione

CR7 è noto per l'assoluta precisione con la quale gestisce la propria vita. Ecco perché si vocifera che abbia pensato anche a cosa fare nel caso il rapporto con Georgina dovesse andare male: un accordo prematrimoniale risalente al 2017 che prevede un assegno di mantenimento di circa 100.000 euro al mese e la proprietà della villa di Madrid.