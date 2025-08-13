Cristiano Ronaldo, clausola matrimoniale d’oro per Georgina: cosa succede in caso di divorzio

Cristiano Ronaldo non lascia nulla al caso, in campo e fuori. Il campione portoghese è tanto attento a ogni aspetto della gestione del suo corpo per continuare a sfoderare prestazioni superlative, quanto a curare i dettagli della sua vita privata e dei suoi interessi. Una dimostrazione è arrivata anche dalle notizie relative al prossimo matrimonio con Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo e il matrimonio con Georgina Rodriguez

La coppia, che ormai sta insieme da quasi 10 anni, ha deciso di convolare a nozze. L’annuncio è arrivato sui social con tanto di anello mostrato dalla compagna storica del calciatore dell’Al-Nassr. Proprio come accade per la sua attività professionale, anche il lieto evento sarà sicuramente seguitissimo e già sono trapelate indiscrezioni relative a una presunta clausola matrimoniale. Secondo quanto riportato dai media portoghesi, e in particolare dalla rivista TV Guia, Ronaldo avrebbe già un accordo pre-matrimoniale con Georgina Rodríguez.

La clausola matrimoniale in caso di divorzio

Proprio come avviene quando firma contratti con i club, CR7 è pronto a cautelarsi in caso di un’eventuale separazione dalla futura moglie, garantendole una sorta di pensione vitalizia per permetterle di sostenere sé stessa e i figli e di non far mancare loro nulla. In caso di rottura della coppia, Georgina Rodriguez riceverebbe una pensione vitalizia di oltre 114.000 dollari al mese, più di un milione all’anno. Questo accordo, firmato dopo la nascita della loro prima figlia, Alana Martina, garantirebbe anche la proprietà della villa di Ronaldo nell’esclusivo quartiere La Finca di Madrid, una residenza dal valore di oltre 5,64 milioni di dollari.

I guadagni record di Ronaldo all'Al Nassr

Cifre eccezionali, ma non per Cristiano Ronaldo che può contare su un patrimonio enorme. Basti pensare che l’atleta attualmente più pagato al mondo percepisce più di 230 milioni a stagione dall’Al-Nassr. Per rendersi conto delle cifre astronomiche che Cristiano Ronaldo guadagna nella sua avventura in Arabia Saudita, basta suddividere il suo ingaggio: circa 16,67 milioni di euro al mese, pari a 4,167 milioni a settimana, 595.357 euro al giorno, poco meno di 25.000 euro ogni ora, oltre 413 euro al minuto e circa 6,9 euro al secondo. Considerando tutti i suoi beni, non sarà certo un problema per lui garantire un vitalizio da un milione a Georgina.