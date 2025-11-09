Cristiano Ronaldo: “Georgina si prende cura di me e della casa. Gli uomini non se ne occupano”

Cristiano Ronaldo ha finalmente chiesto alla sua storica fidanzata Georgina Rodriguez di sposarlo. La data del matrimonio ancora non è fissata, ma il 40enne campione vuole portare all'altare senza più indugi la donna della sua vita. In Georgina il bomber portoghese ha trovato tutto quello che lui cerca in una donna: non stiamo parlando di aspetti esteriori, ma di qualcosa che assomiglia a una devozione assoluta, almeno a sentire le parole pronunciate da Ronaldo nel corso dell'intervista a Piers Morgan: l'ex commessa di Gucci, che sta con Cristiano da quasi 10 anni, viene descritta come un ‘angelo della casa', con una visione che a dire il vero sembra arrivare da un passato molto lontano.

Cristiano Ronaldo spiega perché Georgina Rodriguez è la donna della sua vita

"Cos'è di lei che l'ha resa così speciale per te?", gli chiede l'amico Piers. Ronaldo è molto schietto e non fa giri di parole: "Ha tante cose buone che amo, credo sia unica nel modo in cui si prende cura di me, che è molto importante. Si prende cura della famiglia, si prende cura della casa, che richiede tanto lavoro. Se lei volesse il contrario, io non ho intenzione di occuparmene. Gli uomini non possono occuparsene, onestamente".

Ronaldo continua a tessere le lodi della 31 argentina, spiegando che anche la sua famiglia è molto contenta: "Lei è speciale per me, perché a parte le sue qualità, un bel corpo e tutto quello che mi piace, è una persona che mi capisce e si prende cura di me e della mia famiglia. Questo è quello che sto cercando. È qualcosa che penso che sia buono per tutta la mia famiglia, anche per mia mamma, mio fratello, le mie sorelle. Penso che siano tutti felici, perché vedono che ora sono un promesso sposo".

Quanto alla data delle nozze, l'unica certezza è che Georgina dovrà pazientare ancora un po' prima di sentire il ‘sì' ufficiale di Ronaldo: "Una data ancora non c'è, ma abbiamo pianificato di sposarci dopo i Mondiali… con il trofeo – dice Cristiano, scherzando (ma non troppo) sulle chance del Portogallo di vincere – Non abbiamo pensato alla location, perché lei non è una persona che ama le grandi feste. Non le piacciono, le piacciono le cose private. Quindi rispetterò le sue decisioni".