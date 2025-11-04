Cristiano Ronaldo: “Sono stati i miei figli a convincermi quando ho chiesto a Georgina di sposarmi”

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno, il calciatore ha regalato un anello da oltre un milione di dollari, la cui foto ha fatto in poco tempo il giro del mondo. Nessuna proposta romantica, stando a quanto detto dal noto giocatore, che in un'intervista a Piers Morgan ha raccontato come si è deciso a chiedere la mano della sua dolce metà.

Ronaldo e la proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez

Ormai insieme da diversi anni, tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, che hanno messo su una famiglia numerosa, mancava solo il matrimonio, ma entrambi non hanno mai voluto accelerare i tempi, convinti del loro amore. Il calciatore, quindi, racconta come si sia deciso a fare il grande passo e rivela di non aver pianificato nel dettaglio il momento in cui chiedere in sposa quella che definisce "la donna della sua vita". Ad aiutarlo in questa impresa, seppur in maniera involontaria, sono state le sue figlie: "Era circa l'una di notte, le mie figlie erano a letto e dormivano. Una mia amica mi ha dato l'anello che avrei dovuto dare a Georgina e mentre stavo per darglielo, i miei due figli sono entrati e mi hanno detto: Papà, darai l'anello alla mamma e le chiederai di sposarsi".

Ronaldo, quindi, si è detto che quello sarebbe stato il momento perfetto: "Sapevo che un giorno l'avrei fatto, ma non avevo pianificato di farlo in quel momento", inoltre i bambini erano talmente entusiasti per quello che stava accadendo che avevano iniziato a filmare il momento: "Alla fine era quello che volevo, non mi sono inginocchiato perché non mi ero preparato nulla, è stato un momento bellissimo. Ho fatto anche un discorso". Il calciatore sostiene di non essere un uomo romantico, anzi, di esserlo a suo modo: "Sapevo che lei sarebbe stata la donna della mia vita, quindi in quel momento l'ho fatto e spero di averlo fatto nel modo migliore possibile". Quando però gli si chiede se hanno pensato ad una possibile data per le nozze, il campione del mondo fa il vago: "Dopo la Coppa del Mondo" e poi aggiunge che la futura moglie vorrebbe una cerimonia intima e che, quindi, lui dovrà accontentarla in questa richiesta.