Ludovica Pagani sposerà il calciatore della Roma El Shaarawy: la romantica proposta di matrimonio a cena

Stephan El Shaarawy ha chiesto a Ludovica Pagani di sposarlo. Su Instagram la coppia ha condiviso le immagini della romantica proposta di matrimonio: tra selfie e le lacrime dell’influencer, l’anello è in primo piano nelle foto rese pubbliche. “Sì all’amore della mia vita”, le parole di lei.

Il calciatore della Roma, Stephan El Shaarawy, si è inginocchiato davanti a Ludovica Pagani durante una proposta di matrimonio da sogno. La coppia, insieme dal 2020, ha annunciato con un post su Instagram che presto convolerà a nozze. "Sì all'amore della mia vita" è la didascalia del contenuto social nel quale il calciatore e l'influencer mostrano ai followers le immagini della loro serata speciale trascorsa in un'atmosfera romantica, tra candele e fiori bianchi.

La proposta di matrimonio di El Shaarawy a Ludovica Pagani

Durante una cena a lume di candela in un romantico ristorante, Stephan El Shaarawy ha chiesto in sposa la fidanzata Ludovica Pagani. Lei, davanti a lui inginocchiato, è scoppiata in lacrime per la sorpresa. Poi insieme hanno scattato un selfie con l'anello in primo piano: "Sì all'amore della mia vita" ha scritto l'influencer nel post di coppia su Instagram.

Tantissimi i commenti di personaggi noti del piccolo schermo e del calcio italiano al post: tra i più sentiti quelli di Elettra Lamborghini, Marcell Jacobs, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi.

La storia d'amore nata 5 anni fa

Le prime notizie sulla loro relazione iniziarono a circolare nel dicembre 2020, ma entrambi decisero di mantenere riserbo sul loro amore. Nel 2023 resero pubblica una delle prime dediche romantiche, e da allora non hanno più tenuto all'oscuro la storia. Il calciatore le ha più volte organizzato sorprese indimenticabili: dopo la festa di compleanno dei 30 anni, Ludovica Pagani, lo scorso 9 settembre, è stata sorpresa da candele a forma di cuore a casa. Su Instagram mostrò la sorpresa ricevuta, accompagnandola col testo: "Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale" Ti amo, tu sei tutta la mia felicità". Elettra Lamborghini, cara amica dell'influencer, commentò con una frecciatina a El Shaarawy: "Esci l'anelloo". E a quanto pare il calciatore ha preso alla lettera le parole della cantante.